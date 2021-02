Chińska gospodarka może wzrosnąć o 9 proc.

Zdaniem doradcy Ludowego Banku Chin, gospodarka Państwa Środka ma szansę wzrosnąć w tym roku o 8-9 proc., donosi Reuters.

Liu Shijin podkreśla, że nie oznaczałoby to automatycznego powrotu do okresu „wysokiego wzrostu”. Gospodarka ma bowiem sporo do odrobienia po ubiegłorocznych kłopotach wywołanych pandemią koronawirusa. Skala wzrostu może i jest spektakularna, ale odbywać się będzie z niskiego poziomu, gdyż w 2020 r. PKB Chin wzrósł jedynie o 2,3 proc. Był to mimo wszystko najlepszy wynik spośród największych gospodarek świata.

Jeśli średni wzrost PKB w latach 2020 i 2021 wyniesie około 5 proc., byłby to jednak „niezły” wynik – stwierdził Liu.