Pierwsza oferta sprzedaży długu skierowana do inwestorów z USA, przyniosła Chinom 6 mld USD wpływów, donosi Reuters,.

Oferta obligacji dolarowych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a popyt sięgnął 27,2 mld USD. Była to piąta sprzedaż chińskiego długu denominowanego w obcej walucie od 2017 r. kiedy to Państwo Środka przywróciło program emisji obligacji skierowanych za granicę.

Mimo politycznego impasu pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem, obligacjami zainteresowały się przede wszystkim firmy zarządzające funduszami.

Cenę papierów ustalono w odniesieniu do amerykańskich obligacjach skarbowych plus 25 punktów bazowych w przypadku transzy „trzylatków” o wartości 1,25 mld USD, plus 30 pb dla transzy „pięciolatków” o wartości 2,25 mld USD, plus 50 pb w przypadku „10-latek” o wartości 2 mld USD i plus 80 pb dla wartej 500 mln USD transzy obligacji o 30-letnim terminie zapadalności.