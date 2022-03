Chiny ustaliły cel produkcyjny dla zielonego wodoru

Druga po amerykańskiej gospodarka świata planuje wytwarzać od 100 tys. do 200 tys. zielonego wodoru rocznie do 2025 r. Oprócz tego chce mieć też około 50 tys. pojazdów napędzanych tym bezemisyjnym paliwem wytwarzanym z odnawialnych źródeł energii.

Obecnie Chiny wytwarzają pond 33 mln ton wodoru rocznie, przy czym aż 80 proc. pochodzi z węgla i gazu ziemnego, zaś reszta to głównie produkt uboczny z sektorów przemysłowych.

Narodowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC) planuje stworzenie kompletnego przemysłu wodorowego obejmującego sektory transportu, magazynowania energii i przemysłu oraz „znacząco poprawić” udział zielonego wodoru w zużyciu energii w Chinach do 2035 roku.

Jak prognozuje China Hydrogen Alliance, tamtejsza gospodarka do roku 2030 potrzebować będzie 35 mln ton wodoru rocznie wobec około 20 mln obecnie, a do 2050 r. zapotrzebowanie ma zwiększyć się do 60 mln ton.