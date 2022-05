Ciągle rośniemy, rozwijamy się i docieramy coraz dalej

Rozmowa z Łukaszem Robakiewiczem, prezesem zarządu spółki Robano.

Współzałożyciele Robano — Łukasz Robakiewicz, CEO, i Krystian Nowotniak, executive director, poznali się jeszcze na studiach i od tego czasu wspólnie zdobywają doświadczenie i rozwijają biznes. [FOT. ARC]

Dziś Robano to rozpoznawalna marka dysponująca flotą prawie 100 pojazdów widocznych na europejskich drogach. Jednak zanim do tego doszło, zdążył pan poznać pracę firmy logistycznej od podszewki. Jak to się zaczęło?

Na pomysł założenia firmy wpadliśmy z Krystianem Nowotniakiem, kiedy poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy podczas wspólnych studiów transportowych. Po przepracowaniu kilku lat w firmie farmaceutycznej uznaliśmy, że wiemy na tyle dużo o biznesie, że możemy ruszyć własną drogą. Od początku wiedzieliśmy, że skupimy się na branży farmaceutycznej, w której widzieliśmy największy potencjał.

Pod koniec 2010 r. zarejestrowaliśmy spółkę i kupiliśmy pierwszego vana. Był to niebieski ford z białą zabudową chłodniczą. Jego pierwszymi kierowcami byliśmy my sami.

Jeżdżąc z pierwszymi ładunkami po Europie, dowiedzieliśmy się z pierwszej ręki, jak wyglądają przeprawy celne, praca i życie zza kółka. Było to wyjątkowo cenne doświadczenie, dzięki któremu dobrze rozumiemy, jak działa nasza firma na każdym etapie. Początkowo wszystkim zajmowaliśmy się sami: od szukania zainteresowanych współpracą firm, starań o zlecenia i ich realizacji, po rozliczenie się za usługę.

Gdyby miał pan podsumować dotychczasowe osiągnięcia, z czego jest pan szczególnie dumny?

Największe osiągnięcie? Myślę, że organiczny wzrost firmy rok do roku. Nie korzystamy z pomocy inwestorów, skutecznie lokujemy zarobiony kapitał w rozbudowę floty oraz wzrost zatrudnienia zarówno kierowców, jak i specjalistów w biurze. Efekt to stabilna firma, która jest coraz częściej wyróżniana nagrodami, takimi jak Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu czy też Diamenty Forbesa.

Mamy jedną z najbardziej zaawansowanych flot do przewozu towarów w temperaturze kontrolowanej w Europie. Zainwestowaliśmy w dodatkowe usprawnienia wprowadzając wytyczne certyfikatu TAPA TSR1. A rok temu uruchomiliśmy hurtownię farmaceutyczną oraz usługi związane z transportem lotniczym.

Co jest sekretem sukcesu w branży logistycznej?

Ludzie. Nic nie zastąpi profesjonalnego i wyszkolonego pracownika. Mimo dynamicznego wzrostu firmy nadal starannie dobieramy kadrę pod kątem umiejętności i zaangażowania. Najczęściej zatrudniamy kandydatów z polecenia, dzięki czemu nie mamy problemów z niedoborem — czy to kierowców, czy pracowników biura.

Cyklicznie szkolimy pracowników Robano z Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP), a także procedur dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa transportu. Na własnych błędach uczymy się też tego, co wymaga dalszego usprawnienia. Mamy ponad dekadę doświadczenia oraz zespół, który wciąż rośnie.

Jak udaje wam się wybrać i utrzymać przy sobie tych najlepszych?

Ze względu na to, że oferujemy usługi logistyczne dla towarów wysokowartościowych, kładziemy mocny nacisk na sprawdzenie tzw. backgroundu — weryfikujemy poprzednie miejsca pracy, dowiadujemy się od kandydatów, czy są niekarani. Cykliczne szkolenia służą zmniejszaniu ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji związanych z kradzieżą czy napadem. Równie istotna jest motywacja każdego pracownika, o którą dbamy najlepiej, jak umiemy.

W ostatnich tygodniach tematem numer jeden, również w firmach logistycznych, jest agresja Rosji na Ukrainę. Czy ta sytuacja odbiła się na funkcjonowaniu Robano?

W transporcie i szeroko pojętej logistyce siłą rzeczy musimy być na bieżąco z wydarzeniami, które wpływają na bezpieczeństwo transportów. Trzymamy rękę na pulsie od pierwszego dnia wojny. Staramy się działać niezmiennie mimo utrudnień, jakimi z pewnością jest zawieszenie współpracy z Rosją czy podwyżki cen paliw dotykające każdego z nas.

Włączyliśmy się aktywnie w organizację wsparcia dla Ukrainy. Organizujemy transporty leków, nieustannie potrzebnych środków dezynfekujących oraz neutralnych produktów niezbędnych dla obywateli zachodniej i środkowej Ukrainy.

Co ważne, transporty z pomocą humanitarną przewożą ci z naszych kierowców, którzy zgłosili się na ochotnika — na ten moment to połowa naszej floty. Współpracujemy m.in. z Polską Misją Medyczną, która kieruje nasze pojazdy do ukraińskich szpitali oraz organizacji rządowych.

Dodatkowo udostępniamy przestrzeń magazynową dla firm oraz organizacji, które potrzebują przechować w temperaturze kontrolowanej dary dla Ukrainy.

Pomimo widocznego na świecie kryzysu patrzycie w przyszłość z optymizmem. Co czeka Robano w najbliższym czasie?

W niedalekiej przyszłości planujemy rozbudowę nie tylko zakresu świadczonych usług, lecz również samej siedziby firmy. Przy obecnym tempie rozwoju i przyroście zatrudnienia przestajemy się mieścić w obecnym budynku (oraz na parkingu). W tym roku będziemy się koncentrować na rozwoju usług związanych z hurtownią farmaceutyczną i specjalistycznym transportem lotniczym. Zachęcam do obserwowania nas przez media społecznościowe, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkich nowościach w Robano.