Cena ropy może wzrosnąć do 90 USD za baryłkę w zimę, bo przechodzenie na nią przez użytkowników gazu spowoduje spadek zapasów, prognozuje Citigroup.

Analitycy banku podwyższyli prognozę ceny ropy Brent w czwartym kwartale to 85 USD. Ostrzegli, że zapasy ropy mogą spaść do najniższego poziomu w historii w ujęciu pokrycia dni do końca roku. Zwrócili uwagę, że konsumpcja wzrosła nawet o 1 mln baryłek dziennie w związku z przechodzeniem przez konsumentów z drogiego gazu na produkty ropopochodne.