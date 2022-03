Co nam zrobi inflacja [PODCAST]

Goście „PB do słuchania” mówią o rosnących cenach żywności, obawach przedsiębiorców i inflacyjnych prognozach

Inflacja w lutym według danych GUS sięgnęła 8,5 proc., a wkrótce może być dwucyfrowa. W ostatnim czasie w naszym podcaście mówiliśmy już m.in. o rosnących cenach energii, a tydzień temu goście Małgorzaty Grzegorczyk poruszali temat paliw. W tym odcinku poruszamy temat inflacji przede wszystkim pod kątem rosnących cen żywności, ale nie tylko - bo mowa jest też o inflacyjnych obawach firm z różnych sektorów gospodarki oraz o tym, co z inflacją może się jeszcze wydarzyć.

Zaczynamy od makroekonomicznego spojrzenia na wzrost cen żywności. Ekspertem w tej sprawie jest Grzegorz Kozieja, dyrektor analiz sektora rolno-spożywczego w Banku BNP Paribas, który mówi m.in. o tym, jak wzrosły ceny podstawowych produktów rolno-spożywczych oraz gdzie wzrost cen jest najbardziej, a gdzie - najmniej odczuwalny

Kolejnym gościem jest Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, zrzeszającej największe na polskim rynku grupy spożywcze z zagranicznym i krajowym kapitałem - firmy takie jak Coca Cola, Danone, Unilever, Mondelez czy Maspex. Mówi m.in. o tym, czy widzimy już wpływ wojny w Ukrainie na ceny żywności, czy dopiero go zobaczymy.

O problemach, z jakimi mierzą się rolnicy, opowiada Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. A problemów jest sporo: to m.in. wysokie ceny nawozów, susza i niedobór rąk do pracy. Każdy z tych czynników wpływa negatywnie na plony, a wszystko to dzieje się w tle wojny w Ukrainie, która była spichlerzem nie tylko dla państw europejskich, ale też afrykańskich i azjatyckich.

Wzrost cen żywności jest odczuwalny przede wszystkim przez konsumentów, ale inflacja obija się czkawką całej gospodarce. O tym, jak odczuwają ją polskie firmy i jak sobie z nią radzą mówi Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor, prowadzącego m.in rejestr dłużników i regularne pytającego przedsiębiorców o to, czego się obawiają.

Ostatni gość jest dobrze znany czytelnikom Pulsu Biznesu, bo to nasz główny ekonomista Ignacy Morawski. Podsumowuje on i ocenia publiczną reakcję na wysoką inflację i prognozuje, jak może rozwinąć się sytuacja.

1’26” Grzegorz Kozieja o spożywczej inflacji

11’50” Andrzej Gantner o wojenny ryzyku żywnościowym

21’37” Wiktor Szmulewicz o rolniczych problemach

29’36” Hanna Kochalska o inflacyjnych obawach firm

36’16” Ignacy Morawski o tarczach, sankcjach, uchodźcach i prognozach

