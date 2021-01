Pierwsza sesja w nowym tygodniu handlowym przyniosła wyhamowanie wzrostów na rynku akcji.

Pomimo, że godziny nocne wskazywały na dobre nastroje i wyższe otwarcie parkietów w Europie, tak już przed godziną 9:00 było widać przejęcie inicjatywy przez sprzedających. Z każdą kolejną godziną główne indeksy giełdowe schodziły na niższe poziomy i pomimo próby wykonania korekty w drugiej połowie dnia, ostatecznie dzień zakończył się w rejonach sesyjnych minimów.

Niemiecki indeks giełdowy DAX zamknął poniedziałkową sesję 1,62% niżej, podobnie jak francuski CAC40, który przecenił się 1,57%. Na rynku akcji widać więc pewną nerwowość, która może doprowadzić do pogłębienia korekty w kolejnych dniach. Sytuacja techniczna na niemieckim Daxie wygląda szczególnie ciekawie. Na dzisiejszej sesji doszło bowiem do wybicia linii szyki szerokiego układu głowy z ramionami (którą dobrze widać na interwale H4), co zgodnie z założeniami klasycznej analizy technicznej może przemawiać z odwróceniem tendencji wzrostowej.

Patrząc z kolei na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, WIG20 radził sobie całkiem nieźle na tle zagranicznych odpowiedników i stracił tylko 0,35%. Pomimo iż zdecydowana większość spółek zamknęła dzień pod kreską, tak CD Projekt wystrzelił dziś ponad 10% w górę, co pozwoliło organiczyć straty na polskim indeksie blue chipów. Na plusie znalazły się dziś także akcje Orange Polska, KGHM i PGE. Najmocniej traciły z kolei walory CCC, PKN Orlen, Dino i Allegro.