Commerzbank prognozuje osłabienie liry do 11 za dolara

Commerzbank, którego prognoza notowań tureckiej waluty była najbardziej pesymistyczna na rynku, oczekuje obecnie jeszcze większego osłabienia liry.

Niemiecki bank oczekiwał osłabienia liry do 10 za dolara po tym jak w marcu prezydent Recep Tayyip Erdogan zmienił szefa banku centralnego, bo dotychczasowy nie obniżał dostatecznie szybko stóp procentowych. Obecnie lira zbliża się do wskazanego poziomu po tym jak we wrześniu bank centralny Turcji zaczął obniżać stopy pomimo utrzymującej się wysokiej inflacji. Commerzbank zmienił prognozę, oczekując osłabienia tureckiej waluty do 11 za dolara do marca 2022 roku.