Coraz ciemniejsze chmury nad przemysłem w Europie

W ciągu miesiąca produkcja w niemieckiej motoryzacji spadła niemal o jedną piątą.

Mocno negatywny wydźwięk miały ostatnie dane z niemieckiego przemysłu, a szczególnie z motoryzacji. Do tego dochodzą cały czas napływające informacje o zamykaniu fabryk — w środę np. Skoda poinformowała o wstrzymaniu produkcji w Czechach do końca roku. Nad europejskim przemysłem zbiera się coraz więcej chmur. Gra toczy się o to, czy będzie to dołek czy urwisko. Rynek na razie jest relatywnie spokojny. Wprawdzie ceny akcji spółek motoryzacyjnych spadają, ale nie widać paniki. Problemy produkcyjne są traktowane jako zjawisko bolesne, ale przejściowe.