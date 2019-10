Coraz gorsze nastroje MŚP

Tak długo trwającego inwestycyjnego pesymizmu wśród przedsiębiorców nie było od lat — wynika z badania EFL.

Wyniki Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) za ostatni kwartał tego roku nie napawają optymizmem. Wartość wskaźnika informującego o skłonności sektora MŚP do wzrostu wyniosła tylko 49,7 pkt, najmniej od początku pomiaru w 2015 r. Jeszcze trzy miesiące temu był on na poziomie 52,2 pkt. Wyniki Barometru mogą wynosić od 0 do 100 pkt. Wartości powyżej 50 pkt oznaczają pozytywny kierunek zmian, a poniżej — negatywny. Radosław Woźniak, prezes EFL, tłumaczy, że wartość ostatniego w tym roku odczytu nie jest niespodzianką, gdyż zgodnie z tendencją z ubiegłych lat między trzecim a czwartym kwartałem nastroje przedsiębiorców się pogarszają. Tym co odróżnia najświeższy wynik od analogicznych pomiarów z poprzednich lat, jest to, że jest on najniższy w ciągu roku. Do tej pory to odczyt za pierwszy kwartał był najsłabszy.