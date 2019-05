Corbyn: Partia Pracy nie poprze tej samej ustawy ws. brexitu

Brytyjska opozycyjna Partia Pracy nie poprze forsowanej przez premier Theresę May ustawy przyjmującej uzgodnione z UE warunki brexitu, gdyż zasadniczo niczym się nie różni od wersji, która już trzy razy została odrzucona, oświadczył w niedzielę jej lider Jeremy Corbyn.

"Nie wiedzieliśmy jeszcze jak będzie wyglądać nowa ustawa, ale nic z tego co słyszałem nie pozwala mi wierzyć, że będzie ona znacząco różna od tej, która została przedstawiona poprzednio, więc na chwilę obecną nie poprzemy jej" - powiedział Corbyn w rozmowie ze stacją BBC.

W tekście opublikowanym w niedzielę w "The Sunday Times" May zapowiedziała, że przedstawi wkrótce "nową i śmiałą" wersję ustawy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - która aprobuje uzgodnione z Brukselą warunki - i zaapelowała do posłów, by spojrzeli na nią na nowo i ją poparli.

W tym tygodniu May poinformowała, że głosowanie nad ustawą odbędzie się w tygodniu rozpoczynającym się 3 czerwca. Prawdopodobnie będzie ono poprzedzone serią niewiążących głosowań orientacyjnych, które mają dać rozeznanie, czy któraś wersji wyjścia z impasu ma szanse na poparcie większości posłów. Izba Gmin jednak już trzy razy odrzuciła wynegocjowane przez May warunki wyjścia z UE, więc jak się obecnie, szanse na to, że brytyjska premier zdoła przekonać do nich większość posłów są niewielkie.

Jeśli brytyjski parlament ich nie zaaprobuje, ani rząd nie wycofa wniosku o wyjście z UE, Wielka Brytania opuści Wspólnotę bez umowy w dniu 31 października. May, która w czwartek zapowiedziała, że przedstawi harmonogram wyboru swojego następcy, zamierza jednak honorować wolę wyborców wyrażoną w referendum z 2016 r. i doprowadzić do brexitu.