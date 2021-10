CSL: logistyka klasy premium

Pakiet usług one stop shopping oznacza w przypadku CSL wszechstronną opiekę logistyczną: obsługę kontenerów, ładunków drobnicowych i masowych, zarówno w transporcie lądowym, morskim, jak i lotniczym – a na dodatek prowadzenie własnej agencji celnej. Spółka doszła do takiej pozycji dzięki organicznemu rozwojowi i charyzmie zarządu.

Sposoby na rozwój przedsiębiorstwa logistycznego mogą być różne. W przypadku CSL jest on realizowany m.in. poprzez powoływanie nowych spółek. Dlatego firma stworzyła terminal intermodalny – pierwszy taki w województwie zachodniopomorskim – oraz spółkę informatyczną. Jej zadaniem jest ciągłe podnoszenie poziomu informatyzacji firmy, niezbędnej dla logistyki rozproszonej. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pozwala bowiem na zapewnienie szybkości i optymalizację działań. Umożliwia np. natychmiastowy wgląd do wszystkich magazynów.

Dzięki determinacji prezes Laury Hołowacz budynek Starej Rzeźni na szczecińskiej wyspie Łasztownia zyskał nową funkcję i jest nie tylko siedzibą spółek grupy kapitałowej CSL, ale też mieści wnętrza wystawowe, w których odbywają się liczne imprezy kulturalne.

– Dodatkową przestrzeń dla rozszerzenia działalności znaleźliśmy w związku z konsekwencjami brexitu. Wielu klientów uczy się funkcjonowania w tej rzeczywistości, w tym także nowych rozwiązań prawnych. I tu wykazaliśmy się wizjonerstwem i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku. Przydała się wiedza, którą zdobyliśmy dzięki wieloletniemu działaniu w Anglii – mówi Laura Hołowacz, prezes zarządu spółki CSL.

Sięgając wysoko

Spółka CSL z siedzibą w Szczecinie oferuje pakiet usług one stop shopping, czyli wszechstronną opiekę logistyczną. Obsługuje kontenery, ładunki drobnicowe i ładunki masowe w transporcie lądowym, morskim i lotniczym, prowadzi też agencję celną. Klient, który wybrał firmę jako partnera, może być pewien, że wszystko dotrze na czas i będzie załatwione zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w logistyce. W szczecińskiej centrali i oddziałach w Świnoujściu oraz Gdyni zatrudnionych jest ponad 50 pracowników.

Przestrzeń dla rozszerzenia działalności znaleźliśmy m.in. w związku z konsekwencjami brexitu. Wielu klientów uczy się funkcjonowania w tej rzeczywistości, w tym także nowych rozwiązań prawnych. I tu wykazaliśmy się wizjonerstwem i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku – mówi Laura Hołowacz, prezes zarządu spółki CSL.

– Mamy mocną pozycję w branży TSL oraz bardzo silną na polskim rynku agencję celną. Staramy się tworzyć zespół, który świadczy usługi z najwyższej półki – usługi klasy premium. Posiadamy liczne i ważne w branży logistycznej certyfikaty, byliśmy wielokrotnie nagradzani, więc staramy się udowadniać codzienną pracą, że na te wyróżnienia zasługujemy – zaznacza Laura Hołowacz.

Sukcesy nie biorą się z przypadku. Firma kładzie duży nacisk na szkolenia pracowników, a te odbywają się permanentnie. Obejmują całą sferę informatyczną, kwestie prawne, podatkowo-skarbowe i celne. Bardzo ważne są również kursy z zakresu e-commerce. Dzięki nim firma na bieżąco może wprowadzać korzystne rozwiązania w obsłudze klientów, stąd też jej spora dynamika rozwoju, wynikająca z pracowitości i motywacji ludzi.

– Na naszą wysoką pozycję złożyło się kilka czynników: ciągłe samokształcenie, pasja, zdeterminowanie oraz nieustanne budowanie zaufania klientów, które jest bezcenne. Od początku istnienia firmy podpisywanie kontraktów poprzedzają wielogodzinne rozmowy z klientami, oparte na uczciwości i profesjonalizmie, pokazujące najlepsze rozwiązania. Stąd też biorą się nasze możliwie najwyższe standardy obsługi i klienci, którzy wielokrotnie do nas wracają – mówi Laura Hołowacz.

Tymczasem prezes przygotowuje dobry grunt do sukcesji: stery biznesu przejmie wkrótce jej syn, Przemysław Hołowacz, obecny szef ds. rozwoju CSL, który już wniósł wybitny wkład w budowanie nowych gałęzi rodzinnego biznesu i ma na koncie wiele doświadczeń branżowych, w tym także za granicą.

Tworzyć legendę za życia

Cała ta historia pewnie nie doszłaby do skutku, gdyby nie charyzmatyczna postawa prezes Laury Hołowacz. To człowiek instytucja, osoba niezwykła, która nie tylko stworzyła profesjonalną, nowoczesną firmę logistyczną, ale również poświęca swój czas ukochanemu miastu. Prezes, żona, matka, pasjonatka żeglarstwa i fotografii. Za jej sprawą nowy blask – biznesowo i lifestyle’owo – zyskał budynek Starej Rzeźni na szczecińskiej wyspie Łasztownia. Budynek jest nie tylko siedzibą spółek grupy kapitałowej CSL, ale też mieści wnętrza wystawowe, w których nie brakuje imprez kulturalnych. Tam też mają merytoryczne rozmowy czy negocjacje z klientami, którzy widzą, że mają do czynienia nie tylko z profesjonalistami w dziedzinie logistyki, lecz również mecenasami sztuki.

A przy tym wszystkim prezes CSL jest osobą niezwykle skromną, uśmiechniętą i serdeczną. Zawsze gotową do rozmowy, pomocy, wsparcia. Pewnie nie myśli o sobie w ten sposób, ale właśnie tak powstają legendy. Legendy tworzone za życia.

Grażyna Herich