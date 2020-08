Cyfrowa rewolucja w Bankach Spółdzielczych SGB

Rozmowa z Mirosławem Skibą, prezesem zarządu SGB-Banku SA.

Banki Spółdzielcze SGB przewidują, że transformacja cyfrowa uczyni je zdolnymi do podjęcia konkurencji z czołowymi graczami rynku bankowego.

Rynek finansowy żyje w przekonaniu, że kto lepiej wykorzysta istniejący potencjał technologiczny, ten wygra więcej. Czy Banki Spółdzielcze SGB podzielają to podejście?

Tak. W ostatnim czasie Grupa SGB poczyniła znaczne postępy w cyfryzacji. W 2019 r. w ciągu zaledwie trzech miesięcy wdrożyliśmy wszystkie płatności mobilne, rok 2020 to oczywiście rozwiązania cyfrowe umożliwiające klientom otrzymanie środków z tarcz antykryzysowych, lecz również wdrożenie zupełnie nowej aplikacji bankowości mobilnej SGB Mobile. W ten sposób weszliśmy praktycznie w nową erę. Stawia to Banki Spółdzielcze SGB w gronie liderów cyfrowej transformacji polskiej bankowości i jest to ocena obiektywna, a nie przechwałki.

A jak klienci zareagowali na ten cyfrowy skok?

Pozytywnie. Świadczy o tym wyraźny wzrost zainteresowania udostępnionymi im produktami i usługami mobilnymi. Teraz klienci mogą na co dzień płacić swoimi smartfonami, zegarkami z funkcjami płatności mobilnych itp. Pojawili się też nowi konsumenci, dla których bankowość spółdzielcza była dotychczas nieznanym obszarem rynku finansowego. Otwiera to nam perspektywę rozwoju w przyszłości. Już dokonał się przełom, ale musimy iść za ciosem i działać proaktywnie – szukać nowych form kontaktu z klientami, być jeszcze bliżej ich spraw i rozwiązywać ich problemy.

A co bankom dało wdrożenie BS API?

Należy podkreślić, że był to przełom w środowisku Banków Spółdzielczych. Nie osiągnęlibyśmy dotychczasowych sukcesów, gdyby nie decyzja o budowie i rozwoju tej wysoko ocenianej i innowacyjnej platformy cyfrowej. Umożliwiła ona integrację wielu różnych systemów informatycznych, z których korzystają Banki Spółdzielcze SGB. Pozwoliło to na zniesienie głównej bariery rozwoju technologicznego w bankowości spółdzielczej – mnogości i braku kompatybilności systemowej. BS API powstała z myślą o bankach i klientach. W przyszłości ułatwi zaciąganie kredytów online, przyśpieszy obieg informacji i dokumentów, skróci procedury, uprości i uszczelni weryfikację danych, a także udostępni możliwość założenia konta bankowego zarówno z poziomu aplikacji mobilnej, jak i w kanałach WWW. Do końca sierpnia blisko 150 Banków Spółdzielczych SGB będzie oferować klientom usługę SGB ID, czyli integrację Moje ID z Profilem Zaufanym i Węzłem Krajowym. Umożliwia to potwierdzanie tożsamości np. przy staraniu się o paszport, dowód osobisty czy dostęp do pakietów wyborczych. W bankach konkurencyjnych, w formule Polish API i PSD2 klienci muszą każdorazowo ponawiać swoją zgodę na nowe funkcjonalności – w przypadku BS API działa tzw. superzgoda, czyli możliwość korzystania z wszystkich funkcji (przelewy, transakcje, karty) za pomocą jednorazowego potwierdzenia aż do odwołania dyspozycji. Jednym z kluczowych elementów BS API jest to, że wszystkie banki obu zrzeszeń obsługują ci sami dostawcy usług informatycznych, co ułatwia integrację systemów i przyśpiesza procesy wdrożeniowe. Nie bez znaczenia jest również potencjał do zmniejszenia kosztów obsługi IT.

Jaką rolę odgrywa bankowość elektroniczna?

Nowe rozwiązanie dla SGB24 oraz SGB24 Biznes oznacza, że klienci otrzymują dostęp do bankowości internetowej przy użyciu niemal dowolnego urządzenia – nie tylko przez komputer, lecz również przez urządzenia mobilne. Jednak to nie koniec zmian. Obecnie wdrażamy nową bankowość elektroniczną dla klientów korporacyjnych, która będzie dla nich bardziej użyteczna, łatwiejsza w obsłudze i z przyjaźniejszym interfejsem.

Jakie oczekiwania banki zrzeszone w SGB wiążą z nową aplikacją SGB Mobile?

Aplikacja jest w tej chwili dostępna dla klientów większości Banków Spółdzielczych z naszej grupy, pozostałe wdrażają ją sukcesywnie. Stworzyliśmy ją we współpracy z bankami i dostawcami systemów informatycznych, które w nich działają. SGB Mobile ma nietuzinkowe rozwiązania technologiczne, które będziemy rozwijać. Prace nad nią zostały szczegółowo zaplanowane aż do końca 2020 roku. Aplikacja odpowiada na potrzeby naszych klientów związane z obsługą w czasie pandemii – dzięki niej każdy klient może mieć swój Bank Spółdzielczy pod ręką.

Jaki efekt banki SGB osiągną z jej udostępnienia?

Głównym skutkiem będzie to, że skrócimy ścieżkę prowadzącą klienta od momentu poznania produktu do satysfakcji z jego posiadania. SGB Mobile, jako pierwsza na polskim rynku aplikacja bankowa, ma możliwość zarządzania subskrypcjami usług, takich jak Netflix, Spotify, lecz także np. subskrypcją elektronicznych wydań gazet. Uznajemy, że to, co może dziś zaoferować nowoczesny bank, powinno być dostępne na jednej platformie mobilnej. W ten sposób będziemy zdolni lepiej wspierać klientów w rozwiązywaniu ich problemów.

A na jakiej zasadzie działa zarządzanie subskrypcjami usług?

Użytkownik aplikacji SGB Mobile przede wszystkim w jednym miejscu widzi to, z jakich usług korzysta na zasadzie subskrypcji, czyli – w praktyce – comiesięcznego, automatycznego pobierania opłaty z karty. Może monitorować to, w jakich sklepach internetowych czy w jakich serwisach zapisane są dane z jego kart. Obecnie łatwo się pogubić, czyli stracić świadomość tego, gdzie dodawaliśmy karty. Nasza aplikacja umożliwia klientom posiadanie nad tym kontroli, co znacząco zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. Ponadto w łatwy sposób umożliwia im zablokowanie tych płatności, jeśli uznają to za konieczne.

Czy blokowanie płatności nie stanie się szkodą dla klienta?

Nie, bo nie jest to jednoznaczne z usunięciem danych karty ze sklepu czy z rozwiązaniem umowy na usługę abonamentową. Operacja ta umożliwia wstrzymanie płatności, ale też przywrócenie jej. Wiemy, że klienci czekali na taką usługę. Jestem dumny, że dostarczamy ją jako pierwsi.

Lokalność i cyfrowy sznyt

Po koronawirusie gospodarka się zmieni. Zmienią się też Banki Spółdzielcze SGB, by dołączyć do czołówki graczy rynku bankowego. Po przejściu cyfrowej zmiany staną się bankami w zasięgu ręki.

W 2019 r. Banki Spółdzielcze SGB wprowadziły płatności mobilne, a w 2020 r. udostępniły firmom możliwość składania wniosków o subwencje PFR w siedmiu systemach bankowości internetowej. Wdrożyły aplikację mobilną umożliwiającą m.in. zarządzanie subskrypcjami internetowymi. W dobie COVID-19 przechodzą cyfrową zmianę i notują poprawę relacji z rynkiem. Już teraz ich usługi nie ustępują jakością usługom banków komercyjnych, co sprawia, że tym drugim rośnie konkurent. Władze SGB-Bank SA zapewniają jednak, że nie wybierają się na otwartą wojnę z komercyjnymi konkurentami.

— Nie mamy powodów, by czuć się gorsi. Ostatnie nasze działania pokazały, że bankowość spółdzielcza ma potencjał. Dlatego od strony organizacyjnej, strukturalnej i technologicznej możemy konkurować z bankami komercyjnymi. Zresztą realizacja długiej listy planowanych przez nas zmian jeszcze mocniej zbliży nas do elity usług finansowych. Wzorem naszych niemieckich, austriackich czy skandynawskich odpowiedników polska bankowość spółdzielcza staje się liczącym się graczem na rynku polskich usług finansowych — podkreśla Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Bank SA.

W dobie koronawirusa

Czas pandemii Banki Spółdzielcze SGB poświęciły na rozwój bankowości internetowej i pielęgnowanie wirtualnych relacji z klientami. Przymusowa kwarantanna zmieniła rynek, który uaktywnił się w świecie online. W takich warunkach wyścig o klientów zaczynają wygrywać takie marki, jak SGB-Bank SA, które stawiają na cyfrową zmianę i szybko dostosowują się do nowych warunków.

— W zabójczo krótkim czasie wdrożyliśmy w naszych ban­kach system informatyczny, który pozwolił na wykorzystanie potencjału Tarczy Antyktyzysowej. W efekcie widzimy spore zainteresowanie korzystaniem z Tarczy Antykryzysowej. Na dziś przez bankowość elektroniczną Banków Spółdzielczych SGB wypłacono subwencje w ramach tarczy finansowej na łączną kwotę ponad 2,1 mld zł — mówi prezes Skiba.

Pomimo przewag wynikających z digitalizacji silną stroną Banków Spółdzielczych SGB pozostaje obecność lokalna, w małych ojczyznach, otwartość na tradycyjną formułę kontaktu i bliska współpraca z samorządami.

Tradycja i nowoczesność

Banki Spółdzielcze SGB mają 12 proc. udziału w rynku obsługi samorządów terytorialnych i finansowania gminnych inwestycji. Na koniec 2019 r. miały ponad 4,5 mld zł depozytów należących do samorządów i udzieliły im ponad 3 mld zł kredytów. Z kredytów finansowane są inwestycje infrastrukturalne, oświatowe i inne wpływające na rozwój gmin.

SGB-Bank SA był pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadził na rynek gminne obligacje komunalne. W ten sposób spółdzielczy bankowcy są wierni swojej dewizie, w myśl której lokalne pieniądze pracują na rozwój lokalnych społeczności.

— Banki Spółdzielcze SGB zyskały znaczenie i siłę właśnie dzięki dobrym lokalnym relacjom, ale dziś budują też swoją pozycję nowoczesną ofertą banku w zasięgu ręki — dodaje prezes Skiba.

