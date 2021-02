Pociągi do Trójmiasta mogą rozpędzić się do 200 km/h. Jednak zamiast jeździć szybciej, są opóźnione, bo nowoczesny system sterowania zmusza je do zatrzymania

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

jakie są przyczyny kłopotów z cyfrowym systemem hamowania

czy jazda pociągów z prędkością 200 km/h jest bezpieczna

jak można rozwiązać kolejowy kłopot