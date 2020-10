Czas większej zmienności

Zanim doszło do krachu wywołanego wybuchem pandemii, na amerykańskim rynku akcji trwała sielanka, a indeks zmienności VIX zwykle nie przekraczał poziomu 20 pkt.

Obecnie, mimo że sytuacja na rynku wydaje się pod kontrolą (w końcu wiele indeksów jest w okolicach szczytów), to jednak indeks zmienności utrzymuje się na podwyższonym poziomie i to, co kiedyś było rzadkością, teraz jest normalnością. Byle news potrafi sprawić, że rynki zmieniają się o 2-3 proc., i to jest szansa dla aktywnie zarządzających portfelem.