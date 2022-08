Czosnów postawił na zrównoważony rozwój

– Już od samego początku nowej, 32-letniej historii samorządu gminnego, zaraz w pierwszej kadencji funkcjonowania, opracowaliśmy plan zagospodarowania dla całego obszaru. Było to czynnikiem kluczowym w następnych latach, a nawet w dziesięcioleciach. To m.in. dzięki temu z gminy typowo rolniczej staliśmy się gminą usługową – mówi Antoni Kręźlewicz, wójt Gminy Czosnów.

Antoni Kręźlewicz piastuje urząd wójta od samego początku: od 32 lat. Wiedząc, jakie wyzwania przed nim stoją oraz jaką rozległością terenu dysponuje gmina, za pierwszy cel obrał zaplanowanie innej polityki rozwoju, niż ma to miejsce w sąsiednich gminach. Wiedział, że potrzeba większej liczby inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Antoni Kręźlewicz, wójt Gminy Czosnów

Cel: inwestycje w drogi

– Dzięki temu, że przy trasie E7 udało się nam przygotować pasy gruntów pod usługi, centra logistyczne czy drobną wytwórczość, dziś do budżetu wpływają istotne dochody. Pod tym względem Czosnów, według danych Ministerstwa Finansów, w lipcu br. był na 39. miejscu rankingu, w którym ujęto 2 477 gmin. Mamy dużą płynność, a to pozwala nam utrzymać i rozwijać infrastrukturę na dużym obszarze – mówi wójt.

Rzeczywiście. Patrząc na historię rozwoju osadnictwa, gdzie główne ośrodki życia znajdowały się wzdłuż rzek, wysuwa się prosty wniosek: obecnie zdecydowanie należy inwestować w infrastrukturę drogową, a także aktualizować plany zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu gminy mają możliwość się rozwijać i przyciągać inwestorów. Taką właśnie politykę obrał Czosnów.

Giganci w Czosnowie

Aktualnie na obszarze gminy funkcjonują dwie wielkie firmy farmaceutyczne oraz czołowe przedsiębiorstwo z branży handlu częściami samochodowymi. Dzięki temu w okresie pandemii, kiedy istniało duże ryzyko utraty płynności, gmina mogła czuć się bezpiecznie.

– Przez ostatnie pięć lat szczegółowo analizowaliśmy plany zagospodarowania, aby tworzyć nowe możliwości inwestycji. Jest to trudne przedsięwzięcie, ponieważ ponad 50% terenu gminy leży w obszarze Natura 2000, a 27% powierzchni to Kampinoski Park Narodowy. Dlatego działania musimy podejmować ostrożnie, aby nie spowodować szkód. Istotny jest również rozwój komunikacji zbiorowej, aby szerzej niż do tej pory umożliwić ludziom ekonomiczny i ekologiczny dojazd do pracy w Warszawie – dodaje Antoni Kręźlewicz.

Marzeniem wójta jest, aby Czosnów był jak najbardziej przyjazny mieszkańcom, ale również i środowisku. Wiele wskazuje na to, że gmina jest na dobrej drodze.

Damian Sier