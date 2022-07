Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Czy Chiny mogą rozwijać się jeszcze w tempie zbliżonym do 6 proc.?

Chińska gospodarka jest w głębokim dołku i ma naprawdę słaby rok. Niech świadczy o tym fakt, że może zanotować wzrost PKB niższy od Polski, co stałoby się po raz pierwszy od… 1976 r. Wskazują na to najnowsze dane o PKB z chińskiej gospodarki. Mówi to oczywiście więcej o Chinach niż o Polsce, ponieważ to ten kraj przechodzi obecnie recesję z powodu nowej fali COVID-19.