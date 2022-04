Czy EBC uderzy w jastrzębie tony?

Środowa sesja na Wall Street przyniosła częściowe odreagowanie ostatnich spadków, a technologiczny Nasdaq odbił aż 2%. S&P 500 odrobił natomiast przeszło 1% i wrócił powyżej 4440 pkt.

Notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy dziś dalej posuwają się na północ. Na początku czwartkowej sesji niemiecki Dax rozpoczyna handel z okolic 14200 pkt. Opublikowane wczoraj wyniki działalności JP Morgan okazały się słabsze od oczekiwań rynkowych. Zysk na akcję wyniósł 2.63 USD wobec prognozowanych 2.72 USD. Dziś poznamy całą serię wyników największych amerykańskich banków. Wyższa od oczekiwań okazał się też wczoraj inflacja PPI. Ta wzrosła do 9.2% r/r z 8.7% r/r odnotowanych w lutym, co w kolejnych miesiącach będzie sprzyjało dalszemu wzrostowi cen konsumentów. Mimo to rentowności amerykańskich dziesięciolatek cofnęły się poniżej 2.7%, co obrazuje spadek oczekiwań wobec tempa normalizacji polityki monetarnej w USA. W kierunku poprawy nastrojów oddziałują również oczekiwania na cięcie stóp procentowych w Chinach czy obniżenie obniżenie stopy rezerw obowiązkowych w celu pobudzenia koniunktury przez nawrót koronawirusa w Chinach.

fot. Bloomberg Kurs EURUSD wrócił powyżej 1.09, co jest spójne z cofnięciem rentowności amerykańskich obligacji. Po ostatniej fali wzrostowej korygują się również notowania USDJPY. Dziś w centrum uwagi rynków znajdować się będzie posiedzenie EBC. O ile w tym przypadku nie ma co liczyć na zmianę kosztu pieniądza, to jednak coraz wyższa inflacja powinna wpłynąć na zmianę komunikacji banku i przyspieszyć moment normalizacji polityki monetarnej. Uwzględniając publikowane od ostatniego posiedzenia dane, wojna w Ukrainie generuje większe zagrożenie dla inflacji niż wyhamowania tempa koniunktury gospodarczej. Lepszym terminem do podjęcia decyzji wydaje się być kolejne posiedzenie w czerwcu, kiedy będzie opublikowana następna runda prognoz. Kończące się dziś spotkanie bankierów centralnych powinno jednak przygotowywać grunt pod to. Dziś jeszcze poznamy marcowe dane o sprzedaży detalicznej w USA, cotygodniową ilość nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych czy wstępny odczyt Uniwersytetu Michigan obrazujący nastroje amerykańskich gospodarstw domowych w kwietniu. Kalendarium zatem prezentuje się ciekawie. Na rynku surowcowym notowania ropy wspięły się powyżej 100 USD w przypadku baryłki WTI. Złoto natomiast nieco się cofa ale pozostaje w pobliżu miesięcznych szczytów powyżej 1970 USD za uncję.