Czy rynek kakao się trwale zmieni?

Notowania kakao przez ostatnie kilka dni podnosiły się po wcześniejszych zniżkach. Ogólnie, po dynamicznym tąpnięciu cen kakao na początku poprzedniego roku – ze względu na pierwszy szok wywołany pandemią – notowania tego towaru rosły, jednak podlegały dużym wahaniom. Obecnie cena kakao w USA porusza się nieco powyżej poziomu 2400 USD za tonę.

W środę optymizm na rynku kakao został stłumiony przez słabe dane dotyczące przerobu ziaren kakaowca w Europie (co stanowi wyznacznik popytu na kakao). W I kw. 2021 r. spadł on bowiem o 3% w ujęciu rdr. W samych Niemczech, które są ważnym europejskim rynkiem pod kątem konsumpcji kakao, dynamika wyniosła -8,1% rdr. Dzisiaj oczekiwane są analogiczne dane z Ameryki Północnej za I kwartał br., przy czym prognozy oscylują między dynamiką -7% rdr a 4% rdr.

Ważnym tematem, który obecnie przewija się przez rynek kakao, jest również kwestia europejskich regulacji, które chcą wprowadzić zakaz sprowadzania towarów rolnych, przy których produkcji dokonano wyniszczającej wycinki lasu lub łamano prawa człowieka. O ile co do zasady wszyscy zgadzają się z postulatami większej dbałości o środowisko i prawa człowieka, to w praktyce realizacja tych założeń może być wyjątkowo trudna. Wiele krajów Afryki już od lat jest krytykowanych za nieprawidłowości związane z produkcją surowców i towarów.

Na powyższe trudności wskazuje jedna z największych firm pośredniczących w handlu kakao, spółka Olam International. Wskazuje ona, że w przypadku wprowadzenia tego prawa będzie musiała ona zerwać relacje z wieloma dostawcami kakao. Niemniej, warto wspomnieć, że producenci kakao potencjalnie mieliby czas na dostosowanie się do nowych praw – regulacje mają zostać wprowadzone najwcześniej w 2024 roku.