Dalszy ciąg spadków na rynkach akcji w USA

Indeksy amerykańskich rynków akcji spadały nadal w poniedziałek, ale już nie tak mocno jak w piątek. Pojawili się chętni na przecenione mocno na poprzedniej sesji papiery, być może tacy, którzy zamykali krótkie pozycje. The Wall Street Journal informował w niedzielę, że w ostatnich miesiącach, kiedy spekulowano o „pivocie” banku centralnego i zastanawiano się czy wzrost cen akcji to nie początek nowego „rynku byka”, inwestorzy określani jako „smart money” otworzyli najwięcej od dwóch lat tzw. krótkich pozycji netto na S&P500, czyli dających zysk kiedy indeks spada.

W poniedziałek rosły nadal także rentowności obligacji skarbowych USA, przy czym 2-letnich nawet najwyżej od 15 lat. CME Fed Watch Tool pokazał, że rynek szacuje prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 75 pkt. bazowych we wrześniu już na 74,5 proc. W piątek było to 61 proc., a tydzień temu 55 proc. Wszystko to miała być wciąż reakcja na piątkowe „jastrzębie” wystąpienie szefa Fed, w którym Jerome Powell rozwiał marzenia o „pivocie” i dał do zrozumienia, że pokonanie inflacji jest ważniejsze nawet gdyby okazało się „bolesne” dla gospodarstw domowych i firm, czy miało doprowadzić do recesji.

fot. Bloomberg

Na zamknięciu taniało 73 proc. spółek z S&P500, a tzw. indeks strachu wzrósł o ponad 2 proc. do najwyższej wartości od połowy lipca. Podaż przeważała w 9 z 11 głównych segmentach indeksu. Najmocniej taniały akcje spółek świadczących telekomunikacyjnie usługi (-0,8 proc.), nieruchomości (-0,9 proc.) oraz IT (-1,3 proc.). Popyt przeważał w segmentach użyteczności publicznej (0,25 proc.) i energii (1,5 proc.), gdzie nastroje poprawił wyraźny wzrost notowań ropy.

Staniało 25 z 30 blue chipów ze Średniej Przemysłowej Dow Jones. Najmocniej taniały farmaceutyczny Merck & Co. (-1,9 proc.), materiałowy 3M Co. (-2,0 proc.) i dostawca oprogramowania dla biznesu Salesforce (-3,0 proc.). Największe zwyżki kursów notowały akcje koncernu lotniczego Boeing (0,5 proc.), naftowego giganta Chevron (0,7 proc.) i potentata handlu detalicznego Walmart (1,0 proc.).

Spadły kursy 64 proc. z ponad 3,7 tys. spółek z Nasdaq Composite. Wśród 20 spółek o największej wartości rynkowej drożała jednak tylko jedna: T-Mobile US (1,3 proc.). Reszta taniała. W grupie FAANG najmocniej taniały akcje Meta Platforms (-1,6 proc.). Jako jedyny drożał Netflix (0,6 proc.).