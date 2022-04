Deutsche Bank: recesja w USA w przyszłym roku

Deutsche Bank prognozuje, że gospodarka USA znajdzie się w recesji w przyszłym roku po tym jak Fed podwyższy stopy w celu obniżenia inflacji, informuje Bloomberg.

We wtorkowym raporcie ekonomiści banku David Folkerts-Landau i Peter Hooper przewidują, że Fed będzie podwyższał stopy o 50 pkt. bazowych na każdym z trzech kolejnych posiedzeń. Ostatecznie główna stopa dojdzie ich zdaniem do 3,5 proc. w połowie przyszłego roku. Ekonomiści Deutsche Banku oczekują także oprócz wzrostu stóp redukcji do końca przyszłego roku o prawie 2 bln USD bilansu Fed wynoszącego obecnie 8,9 bln USD. Będzie to w ich ocenie ekwiwalent trzech lub czterech obniżek stóp o 25 pkt. bazowych.

fot. Bloomberg - Gospodarka USA otrzyma duży cios w postaci tego dodatkowego zacieśniania pod koniec przyszłego roku i na początku 2024 roku – uważają Folkerts-Landau i Hooper. Ich prognoza przewiduje wzrost bezrobocia do 4,9 proc. w 2024 roku. W marcu sięgało 3,6 proc. Oczekują także wzrostu rentowności obligacji 10-letnich USA do 3,3 proc. w obecnym roku oraz spadku rynku akcji o 20 proc. do lata 2023 roku z powodu zapowiadanej recesji.

