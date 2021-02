Deutsche Bank z pierwszym zyskiem od 2014 roku

Niemiecki pożyczkodawca w 2020 roku osiągnął niewielki roczny zysk dzięki wzrostom w dziale bankowości inwestycyjnej. To jego pierwszy dodatni wynik od 2014 roku, pisze Reuters.

Deutsche Bank poinformował, że w 2020 roku osiągnął zysk netto w wysokości 113 mln euro. Rok wcześniej była to strata w wysokości 5,7 mld euro. Pożyczkodawca, podobnie jak jego konkurenci, zarobił na zmienności rynku związanej z pandemią. Dział bankowości inwestycyjnej stał się głównym motorem jego zysków. Przychody tej jednostki wzrosły rok do roku o 32 proc. do 9,28 mld euro.

Powrót do zysków jest sukcesem dyrektora generalnego Christiana Sewinga, który w 2018 roku objął stanowisko, aby odwrócić losy największego niemieckiego pożyczkodawcy po latach strat i wysokich grzywien za pranie pieniędzy i rolę w kryzysie hipotecznym.

W ciągu ostatnich 10 lat Deutsche Bank straciła łącznie 8,2 mld euro. Analitycy uważają, że bank ma szansę osiągnąć kolejny zysk w 2021 roku.