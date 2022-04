Diesel znów mocno w górę

W środę diesel znów mocno zdrożał, tydzień do tygodnia o 14 groszy - wskazali w środę analitycy e-petrol. Jak podali, jego średnia cena na stacjach benzynowych wyniosła 7,13 zł za litr.

"W środę, w porównaniu do wyników poprzedniego notowania, diesel jest droższy aż o 14 groszy i jego litr kosztuje przeciętnie 7,13 zł. Mniejsza podwyżka (o 5 groszy na litrze) dotyczy także benzyny Pb95, za którą płaci się przeciętnie 6,46 zł. Powody do zadowolenia mają natomiast tankujący autogaz, który staniał o 3 grosze do poziomu 3,64 zł/l" - podali analitycy portalu.