Dobre dane z Chin nie pomagają

Na rynkach akcji w większości wypadków mamy do czynienia z niewielkimi zmianami. Kontrakty na indeks DAX znajdują się w okolicy 13800 pkt. Nadal strefa 13800-14000 pkt. działa jako opór. W przypadku kontraktów na indeksy amerykańskie także doszło do wyciszenia zmienności. Problem w tym, że mamy stabilizację raczej blisko lokalnych dołków, co może sugerować, że popyt jest bierny.

W przeciwieństwie do wczorajszego dnia dziś wydarzeń w kalendarzu jest nieco więcej. Za nami choćby dane z Chin. Pojawiła się bowiem informacja o dynamice sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w lutym. W obu przypadkach wzrost był wyraźnie wyższy od oczekiwań. Sprzedaż wzrosła o 6.7 proc., choć zakładano poprawę o 3 proc. W przypadku produkcji przemysłowej odnotowano wzrost o 7.5 proc. przy prognozach na poziomie 4 proc. Także dane o inwestycjach w aglomeracjach okazały się lepsze od prognoz. Wzrosły one o 12.2 proc., choć zakładano, że zmiana wyniesie 5.1 proc. Marne to pocieszenie dla uczestników chińskiego rynku, który znajduje się pod presją podaży. Powyższe pozytywne niespodzianki nie zmieniły tego stanu rzeczy.