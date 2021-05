Dobre nastroje przed danymi z USA

Wczorajsza mocna końcówka notowań w USA ma kontynuację na rynkach azjatyckich, choć trzeba podkreślić, że skala wzrostu indeksów jest dziś relatywnie mała.

Niemniej w przypadku japońskiego Nikkei nawet utrzymanie poprzedniego zamknięcia robi wrażenie skoro pojawiły się informacje o przedłużeniu stanu wyjątkowego w związku z nowymi zakażeniami. W przypadku większości indeksów skala zwyżki nie przekracza 0.5 proc., a nieco więcej zyskują tylko średnie z parkietów w Singapurze i Seulu.

Kontrakt na indeks niemiecki DAX zyskał od momentu zamknięcia wczorajszych regularnych notowań we Frankfurcie. Ponownie znalazł się przy poziomie 15280 pkt. To próg, którego przejście zwiastować może dalszy wzrost z możliwością nawet walki o nowe rekordy. Nowe rekordy cena kontraktu na indeks Dow Jones. Kontrakt na indeks S&P500 wczoraj wyraźnie zbliżył się do swojego szczytu. Tym razem pomogły spółki technologiczne, które mają w nich znaczący udział. Widać to po wzroście indeksu Nasdaq100, który już nie spada, a próbuje odbicia. W tym ostatnim wypadku mamy próbę zakończenia korekty spadkowej, ale tu potrzeba nieco więcej wysiłku popytu. Na razie zwyżka jest zbyt mała, by uznać, że faza spadku w tym segmencie rynku już się zakończyła.

W sferze makroekonomii naturalnie dominującym wydarzeniem jest dziś publikacja raportu o stanie amerykańskiego rynku pracy. Oczekuje się, że to będą mocne dane. W sektorze pozarolniczym w kwietniu ma pojawić się wg prognoz analityków niemal 1 mln nowych etatów, z czego w sektorze prywatnym ok. 900 tys., co ma związek z ograniczaniem zakresu blokad i ożywieniem sektora usług. Tym razem i sektor publiczny ma się wyraźnie dołożyć dzięki m.in. wzrostowi zatrudnienia w związku z ponownym uruchamianiem szkół. Jednak warto pamiętać, że to nie tylko dane z rynku pracy dziś znajdują się w kalendarzu. Za nami publikacja usługowego wskaźnika PMI dla Chin. który okazał się lepszy od oczekiwań. W Niemczech wg najnowszych danych rośnie eksport (szybciej niż oczekiwano), ale import jeszcze szybciej, co przełożyło się na spadek w marcu nadwyżki z 19.1 do 14.3 mld euro. Niemiecka produkcja przemysłowa okazała się zgodna z oczekiwaniami. Po południu pojawią się jeszcze informacje o stanie rynku pracy w Kanadzie oraz dane o zmianie stanu zapasów amerykańskich hurtowników.

Na innych rynkach złoto jest nadal mocne. Cena uncji kosztuje ok. 1817 dolarów, a więc trzyma się od wczoraj na tym poziomie, co dobrze rokuje w kontekście możliwości kontynuacji zwyżki z celem przynajmniej do 1850 dolarów. Baryłka ropy WTI kosztuje obecnie 65 dolarów, a zatem także mamy tu do czynienia z szansą na dalszą zwyżkę.

Na rynku walutowym dziś większych zmian nie widać. Para EURUSD stoi od wczoraj na poziomie 1.2050, a GBPUSD w okolicy 1.3900. AUDUSD kontynuuje wahania wokół 0.7550 - teraz jest nieco wyżej. USDCAD zatrzymał spadek na poziomie 1.2140. Para będzie dziś narażona na zmianę w związku z zaplanowanymi publikacjami. USDJPY wciąż stabilnie nad 109.00.

