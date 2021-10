Dobry klimat dla inwestycji

Kiedy pięć lat temu Tadeusz Rycharski został prezesem zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze, była ona w niekorzystnej sytuacji: ujemny wynik finansowy, brak realnych źródeł przychodów czy atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. W dynamicznym rozwoju spółki pomógł rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 r. Dziś Strefa dysponuje ogromnym obszarem, bogatym w dobre oferty inwestycyjne, a nowi inwestorzy są impulsem do rozwoju całego regionu.

Ostatnie lata to prawie 4 mld zł nakładów finansowych przedsiębiorców działających na terenie Strefy. Dotychczas jej zarząd wydał 39 decyzji, z czego tylko w ubiegłym roku – aż 11. Inwestorzy zadeklarowali nakłady w wysokości ponad 700 mln zł oraz zatrudnienie 105 pracowników. W tym roku tylko do września wydano aż 12 zezwoleń na inwestycje, a zarząd spodziewa się kolejnych. W tej sytuacji będzie to dla spółki rok rekordowy.