Dobrze zgrany zespół receptą na sukces

Dla każdego słowo „sukces” może oznaczać coś innego. Zbudowanie zespołu także może okazać się życiowym sukcesem zawodowym?

— Najważniejszą sprawą jest zbudowanie atmosfery. W naszej firmie czujemy się jak w domu i spędzamy w niej bardzo dużo czasu. Do mnie nie przychodzi się z pozytywnymi informacjami, dla mnie liczą się problemy, które można rozwiązać już na samym początku, ponieważ to one spowodują lawinę konsekwencji. „Razem” to słowo klucz, ponieważ razem możemy rozwiązać problemy i się nad nimi pochylić. W naszej firmie nie zamiata się problemów pod dywan. O każdym ze swoich pracowników potrafię powiedzieć bardzo dużo, nawet o takim, którego widzę raz na tydzień. Są wykonawcy i kreatorzy. Dużym wysiłkiem jest zgranie zespołu, ale to jest dla mnie największym sukcesem — podkreśla Anna Kubańska, prezes Centrum Transferu Technologii Emag.