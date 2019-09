Dokąd jeździmy służbowym autem

Prawie jedna trzecia mikro-, małych i średnich firm w Polsce pozwala pracownikom na wykorzystywanie służbowych samochodów w celach prywatnych — wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla na zlecenie spółki Carefleet.

Jednak w większości przypadków kończy się na możliwości dojazdu do pracy i z powrotem. Co piąty pracodawca dopuszcza poruszanie się samochodem służbowym na terenie kraju, a 17,6 proc. ustala szczegółowe limity kilometrów do prywatnego wykorzystania. Sporadycznie zdarzają się firmy, które udostępniają pojazdy do prywatnego wykorzystania jedynie w wyjątkowych sytuacjach i warunkują to np. złożeniem odpowiedniego podania (3,1 proc.). Na używanie auta służbowego do celów prywatnych pozwala 24,2 proc. firm mikro, 29,9 proc. małych oraz 39 proc. średnich przedsiębiorstw. Najczęściej są to podmioty specjalizujące się w handlu (36,9 proc.), a najrzadziej działające w branży budowlanej (17,6 proc.).