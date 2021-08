Dolar najmocniejszy od 9 miesięcy

Dolar umacnia się po tym jak rynek dowiedział się, że Fed chce redukować zakupy obligacji już w tym roku, donosi Reuters.

W środę zapiski z lipcowego posiedzenia FOMC pokazały, że większość jego uczestników uznała iż redukcja zakupów obligacji na rynku przez amerykański bank centralny powinna rozpocząć się w tym roku. Umacnia to dolara, który w czwartek rano był najmocniejszy od dziewięciu miesięcy wobec euro oraz dolara australijskiego i nowozelandzkiego. Indeks dolara, pokazujący zmianę jego wartości wobec koszyka głównych walut, rósł do 93,34 pkt. i był najwyżej od 1 kwietnia. Obecnie dolar umacnia się o 0,3 proc. do 1,1677 za euro.