Domowe biuro po kwarantannie

Jeśli boom na zdalną pracę przetrwa pandemię, firmowe życie trzeba będzie zorganizować na nowo.

Według jednych badań osoby pracujące zdalnie są szczęśliwsze, według innych — home office to udręka. Ale nawet ci, którzy teraz deklarują zadowolenie, przyznają, że gdy w marcu przechodzili na tryb domowy, odczuwali z tego powodu zdenerwowanie i niepokój. Tymczasem za kilka tygodni część z nas powróci do biur. Ta zmiana będzie kolejnym testem naszej elastyczności i odporności psychicznej, co wiąże się z kolejnym stresem.