Domy i biura bliższe naturze

Ekologiczne domy, mieszkania i biura stają się dominującym trendem w budownictwie. Stawianie na zielone, naturalne i zrównoważone projekty jest już nie tylko modą, lecz coraz częściej wymaganym przez konsumentów standardem

Co oferuje budownictwo ekologiczne i jakie są najczęstsze rozwiązania dla domów i przestrzeni biurowych? I jak rozwój tych trendów pozwala tworzyć nowe kierunki w biznesie, np. w spółkach obrotu energią elektryczną, takich jak Energa Obrót z Grupy ORLEN?

Budownictwo w zgodzie z naturą

Ekologia, polityka ekologiczna i zrównoważony rozwój to pojęcia, które na stałe weszły do codziennego języka. W obliczu problemów środowiskowych (degradacja środowiska, zanieczyszczenie odpadami, nadmierne ocieplanie się klimatu, smog) coraz większą wagę przywiązuje się do konieczności poszanowania przyrody, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zdrowego stylu życia. Myślenie prośrodowiskowe dotyczy dziś niemal każdej dziedziny życia i gałęzi gospodarki czy usług. Nie inaczej jest w przypadku powstawania budynków — zarówno mieszkalnych, jak i przeznaczonych do użytku publicznego lub komercyjnego.

Budownictwo ekologiczne polega na wznoszeniu budynków w zgodzie z najwyższymi wymogami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, racjonalnego wykorzystania niezbędnych zasobów przy budowie i eksploatacji, a w przypadku „ekologicznych biur” również zapewnienia pełnej ergonomii w pracy oraz poprawy wydajności pracowników. Dotyczy to każdego etapu tworzenia budynków:

•projektowania — uwzględnienie jak najlepszego wkomponowania budynku w jego otoczenie, bez zaburzania naturalnego krajobrazu najbliższej okolicy, z wykorzystaniem walorów otoczenia;

•prac konstrukcyjnych — stosowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych przyjaznych środowisku;

•eksploatacji budynku — wykorzystanie rozwiązań ułatwiających zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i odpadów czy pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, np. dzięki fotowoltaice.

Czy eko to dobry argument?

Okazuje się, że ekotrendy mają znaczenie dla wielu klientów kupujących mieszkanie lub budujących dom. Z raportu portalu Otodom opublikowanego w lutym 2020 r. wynika, że aż 8 na 10 osób przy wyborze inwestycji, zwłaszcza na rynku pierwotnym, bierze pod uwagę aspekty ekologiczne i technologiczne. Rozwiązania te znacząco wpływają na ocenę danej nieruchomości i stają się równie ważne, jak metraż czy układ mieszkania. Badania te pokazują także, że aż 88 proc. respondentów uważa przyjazne środowisku rozwiązania — panele fotowoltaiczne, systemy ogrzewania budynku bazujące na przetwarzaniu zewnętrznego ciepła czy energooszczędny układ mieszkań — za atrakcyjne. Co więcej, aż 56 proc. badanych byłoby w stanie zapłacić więcej za mieszkanie z ekorozwiązaniami.

W przypadku budowy domu sytuacja wygląda bardzo podobnie. Coraz popularniejsze staje się budowanie domów energooszczędnych i samowystarczalnych. Rozwiązania takie jak fotowoltaika, zapewniające możliwość znaczącego obniżenia rachunków za energię elektryczną i pozytywnego oddziaływania na środowisko, mają coraz większe znaczenie. Panele fotowoltaiczne pozwalają na niezależność energetyczną i są długoterminową inwestycją w zieloną przyszłość. Na aktualne trendy w budowie ma wpływ także wzrastająca świadomość w zakresie zrównoważonego budownictwa.

Jednorodzinne i mieszkaniowe

Rynek pierwotny z dużą dynamiką odpowiada na potrzeby swoich klientów. Trendy takie jak ekologia, funkcjonalne rozwiązania i energooszczędność to walory coraz bardziej doceniane przez konsumentów. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną wymarzone mieszkania coraz częściej są eko i smart. Najnowsze trendy w mieszkalnictwie, ważne i cenione także z punktu widzenia klientów, zostały wymienione poniżej.

•Budowanie z elementów gotowych

Budowanie domów z prefabrykatów, choć nie jest bardzo popularne, ma wiele zalet. Ta alternatywna technologia budowlana skraca czas budowy i sprawia, że budynek spełnia wszystkie normy energooszczędności. Choć w Polsce aż około 90 proc. domów jest murowanych, budowanie z elementów gotowych może w niedalekiej przyszłości stać się jednym z najpopularniejszych trendów.

•Nasłonecznienie i zieleń

Dla konsumentów coraz ważniejsza staje się możliwość obcowania z naturą i życie z nią w zgodzie i bliskości. Według raportu CBOS z 2015 r. niemal co drugi Polak postrzega mieszkanie poza miastem jako sposób na odnalezienie ciszy i spokoju. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na rozbudowywanie i projektowanie przedmieść w sposób zrównoważony, łączący kameralność z zielenią i rozwiniętą infrastrukturą.

•Odnawialna energia na dachach

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest pozyskiwanie czystej zielonej energii dzięki fotowoltaice. Panele fotowoltaiczne pozwalają na pozyskanie prądu z przekształconej energii słonecznej, za pomocą specjalnych modułów. Montowane są najczęściej na dachach po najbardziej nasłonecznionej stronie. Ich stosowanie pomaga uniezależnić się od rosnących cen prądu, oszczędzić na rachunkach i dbać o środowisko.

Droga do samowystarczalności Budownictwo zeroenergetyczne zyskuje na znaczeniu, a fotowoltaika ma szansę już wkrótce stać się podstawową metodą pozyskiwania energii.

Fotowoltaika dla domu i biura

Szacuje się, że fotowoltaika już wkrótce przestanie być jedną z wielu opcji generowania darmowej, ekologicznej energii, a stanie się podstawową metodą jej pozyskiwania. Na znaczeniu coraz bardziej zyskuje budownictwo zeroenergetyczne, czyli takie, w którym nowopowstałe budynki będą wykorzystywały wyłącznie odnawialne źródła energii. Trend ten jest wzmacniany również poprzez regulacje prawne — na przykład zapisy polskiego Prawa budowlanego. Jego nowelizacja z 2021 roku wprowadza nowe przepisy dotyczące zwiększenia energooszczędności elementów wykorzystywanych w pracach budowlanych czy ograniczania zapotrzebowania budynku na energię pierwotną.

Wybierając fotowoltaikę dla domu, mieszkania lub biura, warto wybierać sprawdzonych i zaufanych dostawców usług.

Zielone miejsca pracy

Ekologiczne rozwiązania coraz częściej spotykane są również w przestrzeniach biurowych. Korzyściami z ich stosowania są: oszczędniejsze korzystanie z zasobów (woda, energia elektryczna, papier), unikanie plastiku (butelki, opakowania) oraz lepsze samopoczucie pracowników i efektywność pracy zespołu. Ważnym atutem budowania ekobiur są także korzyści wizerunkowe — zarówno wśród pracowników, jak i partnerów biznesowych. Najczęstsze rozwiązania ekologiczne stosowane w przestrzeniach biurowych zostały wymienione poniżej.

•Rezygnacja z papieru

Obecnym trendem jest zminimalizowanie jego użycia i unikanie drukowania nadmiaru dokumentów. Zamiast tego kluczową rolę zyskują wszelkie nośniki elektroniczne.

•Przestrzeń dla zieleni

Rola roślinności w pracy jest nie do przecenienia — jej obecność poprawia komfort i samopoczucie pracowników. Dlatego jednym z podstawowych elementów projektowania ekologicznych biur jest zarezerwowanie dużej przestrzeni na zieleń.

•Recykling i zero waste

Ograniczenie używania plastikowych butelek, stosowanie wielorazowych naczyń, korzystanie ze zmywarki i dystrybutorów wody, a nawet kompostowniki w pracowniczych kuchniach — te działania przyczyniają się do realizowania idei zero waste.

•Rozwiązania energooszczędne

Racjonalne pozyskiwanie i korzystanie z energii elektrycznej to kluczowy element w ekologicznym sposobie myślenia również w miejscu pracy. Obecnie trendem nie są jedynie energooszczędne lampy czy żarówki, ale także montowanie paneli fotowoltaicznych, które pozwalają uzyskać znaczące oszczędności i pozyskiwać czystą energię ze słońca.