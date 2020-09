Dotacje na nowy start

Granty pomogą przedsiębiorcom, którzy ponieśli porażkę, rozpocząć inną działalność gospodarczą. Na program „Nowy start” (działanie 2.21 PO WER) składają się cztery przedsięwzięcia.

Celem pierwszego projektu pod nazwą „Akademia pozytywnej zmiany” jest pomoc przedstawicielom biznesu w powrocie na rynek. Uczestnicy projektu powinni wykorzystać do tego swoje dotychczasowe doświadczenia biznesowe. Nabór do akademii kończy się 30 czerwca 2021 r. Kolejny projekt to „Profesjonalny start”, który potrwa do 31 grudnia 2021 r. W tym przedsięwzięciu może wziąć udział 200 przedstawicieli MŚP. Będą nabywać umiejętności związane z prowadzeniem firmy i zarządzaniem nią.