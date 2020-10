Cena ropy lekko spadła w piątek, ale bilans tygodnia jest dodatni.

Choć nasilenie się pandemii w ostatnim czasie wywołało obawy spadku popytu na ropę, „bycze” dane o zapasach surowca w USA oraz sygnały gotowości OPEC+ do zmniejszania jego podaży pchały cenę baryłki w górę. W piątek na zamknięciu sesji na NYMEX kurs ropy WTI z listopadowych kontraktów spadał o 0,2 proc. do 40,88 USD. Ropa jest jednak o 0,7 proc. droższa niż tydzień temu. Ropa Brent taniała w piątek o 0,7 proc. do 42,87 USD.