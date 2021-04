Drugie życie mafiosów… na giełdzie blockchain

Wielu słynnych gangsterów leży gdzieś zakopanych na pustyni albo poszło spać z rybkami, jednak narzędzia ich pracy nadal istnieją i mają się dobrze, a nawet czekają na nowych właścicieli w świecie cyfrowym.

Założyciele Las Vegas Mob Experience, właściciele największej w historii kolekcji autentycznych artefaktów, pamiątek, zdjęć i materiałów wideo poświęconych przestępczości zorganizowanej, reaktywują interaktywny projekt. Firma, która obecnie funkcjonuje pod nazwą The Mob Experience, będzie udostępniać wybrane pozycje ze swojej kolekcji za pośrednictwem OpenSea — można je kupić w formie NFT przez dwa tygodnie począwszy od 22 kwietnia. Artefakty można oglądać na stronie https://MobExperienceNFT.com.

NFT (ang. non-fungible token), czyli unikatowe tokeny, stały się cyfrowymi odpowiednikami przedmiotów kolekcjonerskich. Nawet ci, których nie ma już na tym świecie, mogą zyskać drugie życie dzięki podpisom zaszyfrowanym w technologii blockchain.

W pierwszej ofercie obejmującej osiem artefaktów znajdują się:

# jedyny egzemplarz pistoletu należącego do Bugsy'ego Siegela

# jedyny egzemplarz 5-stronicowego listu napisanego przez Bugsy’ego Siegela do żony, podczas podróży samolotem do Las Vegas, kilka miesięcy przed tym, jak został zamordowany we własnym domu — to jeden z najsłynniejszych przykładów porachunków mafijnych w historii

# Medal Wolności Meyera Lansky'ego przyznany mu przez prezydenta Trumana podczas tajnej ceremonii w Białym Domu za pomoc mafii w zwycięstwie wojsk alianckich w operacjach Husky i Underworld w czasie II wojny światowej

# jedyny egzemplarz odręcznego trzystronicowego listu Ala Capone do syna, w którym udziela mu życiowych rad i opisuje życie w więzieniu Alcatraz

# tajemniczy list od agenta FBI do szefa mafii Jimmy'ego „Niebieskookiego” Alo, w którym dostaje on cynk o ważnym dochodzeniu, zgodnie z życzeniem jego umierającego ojca

# marynarka, krawat, koszula i kapelusz Meyera Lanksy'ego — marynarka w pepitkę pasuje do marynarki jego przyjaciela Bugsy'ego Siegela, a kapelusz był noszony przez Meyera po powrocie z Izraela, gdy został aresztowany zaraz po przyjeździe

# osławione mosiężne kastety Mickeya Cohena, „lekko zużyte”

# ręcznie pisane dzienniki Meyera Lansky'ego

Pomysłodawcą współpracy z The Mob Experience w przekształceniu najbardziej pożądanych elementów kolekcji w NFT był Michael Evers, model i aktor, który stał się przedsiębiorcą i inwestorem w kryptowaluty.

— Nigdy wcześniej kolekcja o jakości muzealnej nie była powiązana z rynkiem NFT. To szansa dla fanów i kolekcjonerów przedmiotów mafijnych, jak również dla właścicieli NFT, aby jako jedyni na świecie mogli posiadać na własność niezwykły i unikatowy, jedyny w swoim rodzaju kawałek historii. Ponadto każdy właściciel NFT będzie miał możliwość umieszczenia swojego imienia lub pseudonimu w The Mob Experience w Las Vegas obok rzeczywistego artefaktu związanego z NFT, który nabył — powiedział Michael Evers.

— Jesteśmy podekscytowani perspektywą umożliwienia ludziom nabycia tych egzemplarzy w formie NFT i udostępnienia ich fanom mafii i NFT na całym świecie. Każdy eksponat w naszej kolekcji 1500 artefaktów jest jedyny w swoim rodzaju i ma swoją historię do opowiedzenia, tak samo jak nasze pierwsze oferty NFT, z której każda będzie unikatowa — powiedział Jay Bloom, pierwotny założyciel Las Vegas Mob Experience, obecny prezes Pegasus Group Holdings.

The Mob Experience planuje otworzyć interaktywną siedzibę stacjonarną w Las Vegas w I kw. 2022 r., gdzie fizyczne artefakty powiązane z NFT zajmą szczególne miejsce. [DI, PAP MediaRoom]