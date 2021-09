Kurs bitcoina spadał nawet o 17 proc. w dniu, w którym pierwsze państwo wprowadziło go jako oficjalny środek płatniczy.

Kurs bitcoina tąpnął we wtorek o ponad 10 proc. w czasie zaledwie godziny po tym jak zszedł poniżej psychologicznej bariery 50 tys. USD. Obecnie, według Coindesk, kryptowaluta tanieje o 8,5 proc. do 47250,30 USD.

- Tajemnicze przeceny, czy przeceny spowodowane przez rzeczywiste czynniki, które są odkrywane dopiero później, są dużo częstsze na rynku krypto niż na rynkach innych klas aktywów – powiedział Stephane Ouellette, szef i założyciel FRNT Financial. – Ten rynek pozostaje dużo bardziej odmienny i globalny niż większość, jeśli nie wszystkie pozostałe rynki innych znaczących aktywów – dodał.

Przecena najpopularniejszej kryptowaluty nastąpiła w dniu, kiedy stała się ona oficjalnym środkiem płatniczym w Salwadorze. Z tej okazji entuzjaści bitcoina na świecie namawiali się do zakupu za 30 USD ułamka kryptowaluty. Na taką kwotę rząd Salwadoru zasilił cyfrowy portfel każdego obywatela.

Prezydent Salwadoru, Nayib Bukele, główny sprawca przyjęcia przez kraj kryptowaluty poinformował na Twitterze, że Salwador wykorzystał wtorkową przecenę do zakupu bitcoina w celu zwiększenia zasobów funduszu stabilizacyjnego. Po kupnie we wtorek 150 bitcoinów południowoamerykański kra ma już ich 550.

- Nie dziwi mnie, że bitcoin nie drożał pod wpływem doniesień z Salwadoru, ale jego przecena jest dziwna, szczególnie jeśli chodzi o moment, w którym do niej doszło – powiedział Matt Maley, główny strateg Miller Tabak + Co. – Jeśli był to gruby paluch w którymś z funduszy hedgingowych lub domów maklerskich to nie ma problemu. Jeśli jednak coś innego, byłbym mocno zmartwiony – dodał.