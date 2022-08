Dwie dekady lidera rynku

PKP CARGO SERVICE działa i rozwija się już od 20 lat!

Ta spółka celowa z Grupy PKP CARGO SA od lat pozostaje liderem na rynku obsługi bocznic kolejowych, choć świadczy także mnóstwo innych niszowych usług w branży kolejowej. Wielokrotny laureat prestiżowych rankingów, tj. Gazele Biznesu czy Diamenty Forbesa, notuje rekordowe w historii spółki wyniki finansowe pomimo najpierw pandemicznych, a teraz wojennych wstrząsów w gospodarce.

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. — bo tak brzmi pełna nazwa przedsiębiorstwa — jest niezależnym operatorem logistycznym realizującym samodzielnie lub w ramach współpracy ze spółką matką PKP CARGO kompleksową obsługę bocznic kolejowych czy też kompleksową obsługę dostaw surowców i materiałów oraz przewozów niszowych w relacjach krajowych.

Nr 1 w branży

Połączenie potencjału spółki działającej w grupie podmiotów w ramach Grupy PKP CARGO i wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów pozwoliło przez lata zbudować firmę, która oferuje kompleksowy pakiet usług logistycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Robi to na tyle skutecznie, że wyrobiła sobie dobrą markę wśród szerokiego grona klientów. Otrzymywane referencje potwierdzają dobrą organizację pracy, sumienne i terminowe wykonywanie usług, posiadanie odpowiedniej praktyki zawodowej i wiedzy technicznej. Dodatkowym potwierdzeniem wiarygodności i kompetencji są otrzymane wielokrotnie wyróżnienia i certyfikaty w rankingach, takich jak Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa czy Wiarygodności Biznesowej. W opinii zarządu spółki ostatecznym potwierdzeniem rynkowej pozycji i znakiem jakości jest to, że PKP CARGO SERVICE jest w tej chwili niekwestionowanym numerem jeden wśród podmiotów gospodarczych zajmujących się kompleksową obsługą bocznic kolejowych — przy kopalniach węgla i kruszyw, ciepłowniach, elektrociepłowniach i innych przedsiębiorstwach korzystających z kolejowego transportu towarowego.

Początki — agencje celne

Spółka, o pierwotnej nazwie Agencje Celne PKP Cargo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, została powołana Uchwałą nr 164 Zarządu PKP Cargo SA z dnia 26 lutego 2002 r. Pod obecną nazwą PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. występuje od 16 marca 2005 r.

Do 2012 r. spółka prowadziła sieć agencji celnych i świadczyła usługi graniczne oraz specjalizowała się w logistyce kruszyw. Obecnie, zgodnie z Aktem założycielskim, realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych jak również, na podstawie posiadanych licencji, przewozy kolejowe rzeczy oraz usługi trakcyjne.

Ustawieni na bocznicach

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy obejmuje swoim zakresem głównie wykonawstwo usług manewrowych na obszarze bocznic. Stosownie do wydanych przez organy korporacyjne decyzji właścicielskich spółka zainicjowała w drugiej połowie 2009 r. działalność w tym obszarze usług, a w roku 2010 została ukierunkowana na aktywne uczestnictwo w postępowaniach przetargowych na kompleksową obsługę bocznic kolejowych. Dokonane zostały niezbędne zmiany w zakresie dostosowania kompetencji organów spółki do zaciągania zobowiązań wynikających z potrzeb zawieranych umów wykonawczych. Wieloletnie doświadczenie i solidna praca zaowocowały długoletnimi kontraktami. Partnerzy biznesowi obdarzyli PKP CARGO SERVICE zaufaniem i regularnie realizowane są kolejne usługi związane z kompleksową obsługą bocznic.

Dochodowe nisze

Od 2012 r. spółka realizuje bądź realizowała przewozy węgla przeznaczonego do przeróbki lub wzbogacania, a także: piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego, odpadów poprodukcyjnych i innych. To, co może zadziwiać, to fakt, że przedsiębiorstwo z branży kolejowej tak elastycznie zmienia zakres swoich usług, wyszukuje rynkowe nisze, a wszystko po to, by nie tylko utrzymywać pozycję lidera, ale stopniowo zwiększać zakres działania i skalę. Znajduje to odbicie w wynikach finansowych, które regularnie rosną rok do roku.

Kontynuacja i rozwój ROBERT SZYDLIK prezes zarządu PKP CARGO SERVICE Jako obecny zarząd spółki kontynuujemy dzieło poprzedników, wśród których w pierwszej kolejności wymienić należy ostatniego i wieloletniego prezesa Franciszka Kostrzewę, który rozwinął PKP CARGO SERVICE do obecnego stanu. Od początku kadencji towarzyszy nam przekonanie, że musimy bardzo mocno dbać o zbudowany przez lata kapitał gospodarczy i kapitał ludzki. Przed nami trudne wyzwania, bo nie unikniemy kryzysowych zawirowań, które dotykają wszystkich dziedzin naszej gospodarki po pandemii, w obliczu wojny za wschodnią granicą i lawinowego wzrostu cen surowców energetycznych. Mamy jednak ambitny plan zwiększania skali działalności naszej firmy, by obrotami zdyskontować niższą rentowność na realizowanych kontraktach i zleceniach.

Na przestrzeni kolejnych lat działalności spółka poszerzyła wachlarz swoich usług o przewozy kęsów stalowych, ubocznych produktów spalania do utylizacji oraz specjalistyczne, takie jak transport elementów zabudowy rozjazdów kolejowych. Poza działalnością w zakresie obsługi bocznic i przewozów PKP CARGO SERVICE oferuje także dodatkowe świadczenia, takie jak techniczna obsługa przekaźników sterowania ruchem kolejowym (dawniej legalizacji).

Kadra na piątkę!

Była już mowa o wysoko wykwalifikowanych pracownikach spółki, ale brzmi to jak truizm. Każdy podmiot gospodarczy będzie podkreślał, że dysponuje wysokiej klasy specjalistami. Jednak w przypadku PKP CARGO SERVICE za tezą o profesjonalnej kadrze przemawiają twarde fakty: zarówno biznesowe sukcesy, jak i to, że niewielkie w skali swojej branży przedsiębiorstwo kolejowe dysponuje od niedawna własnym Ośrodkiem Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów, który w pełnym zakresie wydaje świadectwa i licencje. Ośrodek został zarejestrowany decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15.12.2021 r.

Utrzymanie pozycji lidera ZBIGNIEW PRUS wiceprezes zarządu PKP CARGO SERVICE Mamy świadomość, że operujemy na bardzo trudnym rynku. Codziennie zmagamy się z konkurencją zarówno krajową, jak i zagraniczną. Na rynku obsługi bocznic presja ze strony innych firm działających w branży jest ogromna. Po roku pracy obecnego zarządu spółki z satysfakcją odnotowujemy to, że utrzymujemy pozycję lidera, wygrywamy od nowa postępowania na obsługę kontraktów realizowanych już wcześniej i udaje nam się zdobywać kolejne wieloletnie umowy. Chcemy także rozwijać przewozy niszowe i rozszerzać każdy obszar naszej działalności. Byłbym ostrożny w podawaniu szczegółów, bo dobra kuchnia ma swoje sekrety. Każdy dzień pracy przynosi nowe niełatwe wyzwania, ale wychodzimy z nich przeważnie zwycięsko, co pozwala na ostrożny optymizm.

(Nie)pewna przyszłość?

Śmiało można powiedzieć, że pandemia nie zaszkodziła interesom PKP CARGO SERVICE i dopiero gigantyczne wzrosty cen surowców energetycznych, inflacja i wdrożone w spółce od 1 czerwca 2022 r. podwyżki mogą negatywnie wpłynąć na przyszłą rentowność działalności operacyjnej, co uwidoczni się zapewne w wynikach finansowych za rok 2022. Utrzymanie tempa wzrostu przychodów oraz zminimalizowanie spodziewanych spadków rentowności to najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed zarządem i kadrą spółki. Jak mówią prezesi PKP CARGO SERVICE, remedium na narastający kryzys może być zwiększenie skali działalności, która pozwoli zwiększyć przychody i utrzymać może nie rosnący, ale przynajmniej wyraźnie dodatni wynik finansowy i zysk netto zbliżony do ubiegłych lat. To bardzo ważne dla organizacji, która nie chce oddać pola konkurencji i czuje się odpowiedzialna za los ponad 800 pracowników.