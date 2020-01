Dwie rundy akcji dla OZE

W 2020 r. rząd planuje przeprowadzić po raz pierwszy dwie rundy aukcji dla OZE. Pierwsza ma się odbyć w połowie, a druga pod koniec roku - powiedział wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

"Nowym rozwiązaniem jest to, że będą dwie rundy dla tego samego koszyka aukcyjnego, jeżeli ktoś nie wygra aukcji w pierwszej rundzie, będzie miał szansę wygrać w drugiej. Dotychczas takiej możliwości nie było" - podkreślił wiceminister. Jak dodał, planuje się, że pierwsza runda odbyłaby się w połowie roku - około czerwca, a druga - pod koniec roku.



Wiceminister Gryglas zasygnalizował projekt podczas Business Mixer Wind&Power Incubator, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP, koszyki dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych nie ulegną zmianie, obydwie technologie nadal będą ubiegać się o wsparcie we wspólnym koszyku dla instalacji małych, do 1 MW, oraz dużych - powyżej 1 MW.



Gryglas ocenił, że wolumeny energii, planowane do przeznaczenia na tegoroczne aukcje przełożą się na powstanie lądowych turbin wiatrowych o mocy zainstalowanej rzędu 800 MW oraz ok. 1,5 GW w nowych instalacjach fotowoltaicznych. Przy czym ok. 700 MW mocy fotowoltaicznych powinno wygrać w koszyku dla instalacji dużych, a ok. 800 MW - w koszyku dla małych.



Z kolei w przypadku lądowych wiatraków, wiceminister wskazał, że z jego rozmów z branżą wiatrową wynika, iż po ostatnich aukcjach są jeszcze w Polsce projekty, które mogą się przełożyć właśnie na 800 MW nowych mocy.



Projekt rozporządzenia dotyczącego wolumenów i wartości energii elektrycznej z OZE, przeznaczonej na sprzedaż w 2020 r. w drodze aukcji zakłada dla instalacji PV i lądowych wiatraków o mocy poniżej 1 MW wolumen 7,35 TWh o wartości ponad 2,8 mld zł. Natomiast dla farm PV i wiatraków na lądzie o mocy powyżej 1 MW - prawie 15 TWh za ponad 5,3 mld zł.



Dotychczasowe aukcje w koszyku dla instalacji małych wygrywała fotowoltaika, a dla dużych - turbiny wiatrowe. W 2019 r. po raz pierwszy w tym drugim koszyku aukcje wygrały również projekty fotowoltaiczne o mocy ok. 40 MW. Ogółem wyniki ostatniej aukcji z końca 2019 r. mają się przełożyć na budowę ok. 2,2 GW nowych mocy wiatrowych i ok. 0,9 MW nowych instalacji fotowoltaicznych.