Dziś liczą się tylko dane z rynku pracy w USA

Na rynkach akcji w Azji nie ma jednoznacznego kierunku zmiany. Wartości głównych indeksów zmieniają się pozytywnie i negatywnie. Nikkei nieco traci na wartości, ale już Hang Seng lekko zyskuje, podobnie jak indeks z Szanghaju. Kontrakty na indeksy w Europie i USA mają za sobą lekki nocny ruch spadkowy i próbę jego odrobienia, co lepiej wychodzi kontraktom na niemiecki DAX niż kontraktom na indeksy amerykańskie.

Technicznie, w przypadku indeksu niemieckiego mamy wartości bardzo bliskie rekordom, a zatem trudno w takiej sytuacji nie zakładać, że mogą pojawią się nowe. Nie jest to jednak przesądzone. Rezerwa, jaką widać na rynku w USA daje do myślenia. Tym samym, nawet jakby pojawiły się nowe rekordy na DAXie, to wcale nie musiałoby to oznaczać dużej fali przyspieszenia zwyżki, o ile w Stanach nadal będzie niemrawo.

Dzisiejsza sesja to najpierw przygotowania, a później reakcja na dane, na które czekają wszyscy. O 14:30 ma pojawić się najnowszy raport o stanie rynku pracy. W odbiorze uczestników ten raport jawi się jako szczególnie istotny. Wprawdzie zwykle danym z rynku pracy poświęca się wiele uwagi, ale tym razem jest to szczególny moment. Ma to naturalnie związek z publikacją sprzed miesiąca, która okazała się dużym rozczarowaniem. Wtedy zakładano, że dobre wieści z gospodarki przełożą się na przyspieszenie zatrudnienia. Milionowe prognozy zmiany liczby etatów były uważane za całkiem realne, a tymczasem okazało się, że etatów przybyło, ale jedynie ćwierć tego, na co liczono. Brak pełnej spójności z tym, co wcześniej pokazywały dane zbliżone do rynku pracy nasuwał przypuszczenie, że odczyt był obarczony błędem. Takie założenie obowiązuje obecnie i prognozy zakładają, że dzisiejsza publikacja pokaże już ‘normalny” wzrost o ponad 600 tys. etatów. Jeśli dane okażą się zbieżne z tą prognozą, będzie można pewnie zauważyć ruch ulgi, że wszystko wraca do normy. Kolejny słabszy odczyt przyniósłby niepokój, ale i pewne konsekwencje, które wcale nie musiałyby być dla rynku akcji negatywne. Można bowiem przypuszczać, że kolejny słabszy odczyt skutecznie skłoniłby członków FOMC do odsunięcia w czasie dyskusji na temat ograniczania skupu aktywów. W ostatnim czasie sygnałów, że taka dyskusja mogłaby się rozpocząć, pojawiło się kilka. Ba, niedawna decyzja o redukcji portfela obligacji korporacyjnych przyjęto nerwowo, choć nominalnie to znikoma część sumy bilansowej Fed. Zatem paradoksalnie słabsze dane mogą być przyjęte przez rynek bardziej pozytywnie niż odczyt dobry. Dobre zgodne z oczekiwaniami lub lepsze, sprawią, że oczekiwania wrócą na ścieżkę przygotowań do ograniczania skupu aktywów przez Fed, a to dla rynku akcji ponownie może stać się pretekstem do pojawienia się fazy słabości. Szczególnie, że sezonowość temu sprzyja.

Na uwagę zasługuje spadek ceny złota z wczorajszego popołudnia. Ma to po części związek z umocnieniem się dolara, a ten z danymi z rynku pracy. Odczyt raportu ADP okazał się pomyślny i sugeruje, że na rynku pracy sytuacja się jednak poprawia. Do odczytów ADP podchodzimy z dystansem, ale jednak nie można ich zupełnie ignorować. Cena uncji spadła pod poziom wsparcia 1880 dolarów, a tym samym mamy sygnał prawdopodobnego budowania nieco większej korekty. Kolejnym wsparciem jest okolica 1810 dolarów. Na rynku ropy ruchów było w ostatnich kilkunastu godzinach mniej. Cena baryłki WTI trzyma się okolicy 69 dolarów. Mocniejszy dolar nie wpływa tak mocno na ten rynek, gdyż mamy tu sygnały o przewadze popytu i zdyscyplinowaną postawę producentów OPEC+, co wspiera wycenę.

Na rynku walutowym uwagę zwraca wspomniana fala umocnienia się dolara. Para EURUSD spadła do 1.2100, a GBPUSD do 1.4085. Wyraźny ruch w dół zaliczyła relacja AUDUSD schodząc do 0.7650. Para USDCAD odbiła do 1.2120, a USDJPY jest już ponownie nad 110.