Elon Musk ogłosił, że przeznaczy 100 mln USD na nagrodę za najlepszą technologię przechwytywania dwutlenku węgla.

W czwartkowym wpisie na Twitterze, w którym informuje o zamiarze ufundowania nagrody, Musk zapowiada więcej szczegółów w tej sprawie w przyszłym tygodniu.

Zainteresowanie Muska, twórcy i szefa Tesli, przechwytywaniem dwutlenku węgla jest zgodne z jego działaniami biznesowymi, które koncentrują się na technologiach pozwalających rozwiązać problemy środowiska naturalnego.

Elon Musk, fot. Andrew Harrer

Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. Jego przechwytywanie pozwala na hamowanie ocieplenia klimatu. Obecnie na świecie działa kilkadziesiąt zakładów przechwytywania dwutlenku węgla. Ich łączna wydajność to ok. 40 mln ton rocznie, czyli ok. 0,1 proc. globalnej emisji.