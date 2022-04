EUR/USD najniżej od 5 lat, a Nasdaq Composite od ponad roku

PGNiG potwierdziło, że gaz z Rosji dostarczany wcześniej w ramach kontraktu jamalskiego przestał we wtorek płynąć do Polski. Rosja wstrzymała również dostawy gazu do Bułgarii. Dzięki trwającej budowie gazociągu Baltic Pipe Polska powinna pod koniec bieżącego roku stać się niezależna od importu rosyjskiego gazu. Według informacji minister klimatu i środowiska, polskie magazyny gazu ziemnego są napełnione w 76 proc.

Cena kontraktów na gaz ziemny w Holandii, która w okresie minionego 1,5 miesiąca spadła o 2/3 wzrosła wczoraj w reakcji na te wiadomości o nieco ponad 11 proc. Cena kontraktów na gaz na rynku w Wielkiej Brytanii, która w ciągu minionego 1,5 miesiąca spadła o 80 proc. wzrosła wczoraj o 6,63 proc. Dzisiaj kontrakty na gaz w USA („Henry Hub”) drożały o 1,72 proc. Cena kontraktów na ropę naftową rosła dziś rano o 0,5-0,6 proc.