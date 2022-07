EURCHF poniżej parytetu, Szwecja podnosi stopy

Czwartkowy poranek przebiega spokojnie. Na rynku walutowym widać nieznaczną słabość dolara amerykańskiego, który wczoraj radził sobie świetnie. Można więc powiedzieć, że dziś obserwujemy ruch korekcyjny. Amerykańska waluta osłabia się około 0,25% w ujęciu do funta brytyjskiego, jena japońskiego, czy dolara nowozelandzkiego. Korektę obserwujemy też na EURUSD, jednak nie przekracza ona 0,1%.

Warto jednak zwrócić uwagę na parę walutową EURCHF, która ponownie spadła dziś poniżej psychologicznego poziomu 1,0000. Umocnienie franka wynika z ostatniej nieoczekiwanej decyzji SNB. Przypomnijmy, że 16 czerwca Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych, podczas gdy rynek zakładał ich utrzymanie na ultra niskim poziomie. Niespodzianka ta przełożyła się na natychmiastowe umocnienie CHF w ujęciu do innych walut. Ponadto bankierzy usunęli ze swojego komunikatu stwierdzenie, że krajowa waluta jest zbyt mocna (stwierdzenie to było od dłuższego czasu powtarzane w poprzednich raportach). Dodatkowo ogłoszono także, że w przypadku osłabienia się franka, bank będzie gotowy do sprzedawania rezerw walutowych. Tym samym, po decyzji ws. stóp procentowych, SNB dołączył do innych banków centralnych, które już wcześniej rozpoczęły walkę z inflacją (mimo iż w Szwajcarii nie wygląda ona tak źle na tle innych krajów). Natomiast co najciekawsze, SNB zrobił to wcześniej niż EBC, który na takie kroki ma podjąć w lipcu. Decyzja ta wydaje się jednak słuszna i może pozwolić bankowi kontrolować zmienność na parze EURCHF.

Dziś o poranku poznaliśmy także decyzję Narodowego banku Szwecji, który zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. Skala podwyżki to 50 punktów bazowych, stopy wzrosły z poziomu 0,25% do 0,75%. Ruch ten był jednak oczekiwany, przez co zmienność była przeciętna, jak na tej rangi wydarzenie. Kurs EURSEK nieznacznie tracił tuż przed publikacją, jednak tuż po ogłoszeniu decyzji doszło do odbicia i aktualnie para jest notowana w rejonach poziomu zamknięcia wczorajszej sesji przy 10,6852. Jeśli chodzi o naszą krajową walutę, wspomnianą wcześniej decyzję SNB oczywiście wpłynęła negatywnie na zachowanie złotego w ujęciu do franka. Kurs CHFPLN skoczył tego dnia nawet powyżej poziomu 4,54 zł, a mimo cofnięcia w kolejnych dniach, tendencja wzrostowa na parze wydaje się utrzymana. Podczas dzisiejszej sesji notowania CHFPLN oscylują w rejonach 4,4640 zł, jednak patrząc czy to na sytuację fundamentalną, czy to na wykres pod kątem analizy technicznej, nie widać pozytywnych sygnałów dla złotego. Jeśli chodzi o inne waluty w ujęciu do PLN, za euro trzeba dziś płacić 4,6650 zł, za dolara 4,4680 zł, a za funta 5,4320 zł.