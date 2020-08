Mimo pandemii największy hurtownik w Polsce poprawił marże i osiągnął zyski lepsze od oczekiwań. Kurs rośnie.

Jeśli w czasie pandemii wyniki finansowe nie są znacznie gorsze niż przed nią, to już wystarczy, by mieć powody do zadowolenia. W II kw. Eurocash, największy dystrybutor żywności i artykułów szybkozbywalnych w Polsce, miał 6,2 mld zł przychodów, czyli o 3,8 proc. mniej niż rok wcześniej, generując 210,5 mln zł zysku na poziomie EBITDA, co oznacza spadek o 2,6 proc.