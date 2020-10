Ponownie zamknięty zostanie park rozrywki Disneyland Paris. Związane jest to z wprowadzeniem przez władze Francji drugiego narodowego lockdownu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji Covid-19.

Zamknięcie będzie obowiązywać od zakończenia czwartkowego dnia roboczego.

Obsługująca park firma ma nadzieję, że wznowi on działalność w okresie świątecznym i zamierza przyjmować rezerwacje na okres 19 grudnia do 3 stycznia. Nieczynny natomiast będzie również od 4 stycznia do 12 lutego przyszłego roku.

Zamknięcie będzie kolejnym ciosem dla firmy Disney's Parks, Experiences and Products, która odnotowała spadek przychodów o 6,2 mld USD w pierwszej połowie br. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. Wszystkie 12 parków w Ameryce Północnej , Azja i Europa były zamknięte od marca do maja. Od tego czasu Disney ponownie otworzył oprócz placówki w Paryżu, parki rozrywki w Szanghaju i na Florydzie.