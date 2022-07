EURUSD: odbicie czy przełamanie parytetu?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Główna para walutowa dotarła do parytetu. Nastąpiło to dopiero po 20 latach. Okrągły poziom był skrzętnie broniony, po czym obserwowaliśmy odreagowanie do 1,0070. Doświadczenie podpowiada mi, że powinniśmy oczekiwać większego odbicia głównej pary walutowej ale o przebiegu dalszych notowań będą decydować dane inflacyjne z USA oraz sprawa gazociągu Nord Stream 1.

Dziś po godzinie 9:00 EUR/USD ponownie kieruje się w stronę parytetu. Zakładam jednak, że nie zobaczymy rozstrzygnięcia przed godziną 14:30, kiedy to poznamy w jakim tempie rosły ceny w USA w czerwcu. Konsensus Bloomberg-a zakłada wzrost o 8,8 proc. w relacji rok do roku ale również wskazuje na spadek wskaźnika bazowego do 5,7 proc. (poprzednio 6 proc.) r/r. Odczyt zgodny z prognozami lub wyższy od nich powinien mimo wszystko nadal faworyzować USD w kontekście dalszych podwyżek stóp. Kolejna zaplanowana jest na 27 lipca w wysokości 75 punktów bazowych. Aprecjacja USD może być jednak ograniczona, ponieważ restrykcyjna polityka i przyszłe ruchu Fed-u są w dużej mierze wycenione. Mówiąc w skrócie: dolar jest wykupiony. Z kolei większy ruch w górę na EUR/USD mógłby mieć miejsce dopiero wówczas, gdyby inflacja pokazała, że szczyt mamy już za sobą. Im odczyt będzie mniejszy, tym korekta wzrostowa na eurodolarze będzie większa. Nie należy zapominać o wizji kryzysu energetycznego. Ten temat będzie jednak dominował w przyszłym tygodniu, kiedy skończy się okres prac serwisowych na gazociągu Nord Stream 1. Ziszczenie się scenariusza polegającego na całkowitym wstrzymaniu importu rosyjskiego gazu do Europy spowodowałoby, że parytet zostałby przełamany z dużym hukiem.