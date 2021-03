Właściciel Facebooka zawarł trzyletnią umowę z koncernem medialnym News Corp w Australii i będzie mu płacił za dostęp do wykorzystywanych informacji prasowych.

Umowa dotyczy korzystania przez Facebooka z artykułów publikowanych przez gazety The Australian, the Daily Telegraph, the Herald Sun oraz Courier-Mail. Odrębną umowę z Facebookiem zawarło także Sky News Australia, które również jest kontrolowane przez News Corp.