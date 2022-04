Fatalny kwartał za nami, czy będzie lepiej?

Za nami najgorszy kwartał od I kwartału 2020 roku. Kilka czynników złożyło się na spadek notowań w ostatnich trzech miesiącach, chociaż marzec przyniósł wyraźne odrobienie strat, choć wciąż był bardzo burzliwym okresem. Czego oczekiwać aktualnie po rynku akcji?

Teoretycznie na miesięcznych świecach na S&P 500 możemy obserwować objęcie hossy. Strata na indeksie została zrewidowana z blisko 15% w najgorszym punkcie do zaledwie nieco ponad 5%. Marzec był bardzo burzliwy, gdyż to właśnie w tym miesiącu prowadzone były głównie działania wojenne w Ukrainie i doszło do pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA od 2018 roku. Mimo wszystko rynek pogodził się z tym, co dzieje się na wschodzie Europy i patrzy się w kierunku perspektyw gospodarczych w środowisku ogromnej inflacji i rosnących stóp procentowych. Inflacja w USA wynosi niemal 8%, natomiast w Polsce sięgnęła niemal 11%. Inwestorzy w USA będą obawiać się o to, jak wysokie stopy procentowe wpłyną na rynek akcji. Teoretycznie obserwujemy spore odbicie w marcu i chęć do ataku nawet na historyczne szczyty. Zyski spółek technologicznych powinny być w miarę bezpieczne, nawet przy rosnącej inflacji, choć oczywiście problemem może być zmniejszenie zainteresowania akcjami ze strony inwestorów. Gospodarka wysyła sprzeczne sygnały – z jednej strony bardzo mocny rynek pracy, choć jednocześnie z wysoką presją inflacyjną ze strony płac. Z drugiej strony relatywnie niski odczyt indeksu ISM dla sektora przemysłowego, głównie za sprawą mniejszych zamówień, co stawia znak zapytania nad dalszymi perspektywami gospodarczymi.