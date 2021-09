Fed: rozpoczęcie redukcji zakupów obligacji „wkrótce”

Fed zasygnalizował w środę, że podwyżka stóp może nastąpić trochę wcześniej niż było to oczekiwane.

FOMC jednogłośnie opowiedział się za utrzymaniem stóp na dotychczasowym poziomie. Większa liczba jego członków spodziewa się obecnie pierwszej podwyżki stóp w 2022 roku. W czerwcu niewielka większość oczekiwała, że stanie się to w 2023 roku.

Jak oczekiwano, FOMC zasygnalizował, że zacznie redukować zakupy obligacji. Nie wskazał jednak kiedy to się stanie.

- Jeśli postęp będzie postępował tak jak jest to oczekiwane, Komitet sądzi, że wkrótce uzasadnione może być umiarkowanie tempa zakupu aktywów – głosi komunikat.

Uczestnicy badania przeprowadzonego przez CNBC oczekują, że redukcja zakupów zostanie ogłoszona w listopadzie i zacznie się w grudniu.

FOMC obniżył prognozę wzrostu USA z 7 proc. do 5,9 proc. w tym roku. Podwyższył prognozę dla 2022 roku z 3,3 proc. do 3,8 proc., a dla 2023 roku z 2,4 proc. do 2,5 proc

FOMC podwyższył również prognozę inflacji w tym roku z 3,4 do 4,2 proc., a inflacji bazowej z 3,0 do 3,7 proc. Prognoza inflacji bazowej w 2022 roku została podwyższona z 2,1 do 2,3 proc.