Fed zawraca titanica

Wczoraj uwaga rynków była podzielona pomiędzy nadzieje na zakończenie wojny na Ukrainie i posiedzenie Fed. Na dłuższą metę to drugie ma znacznie większe znaczenie. Fed próbuje wykonać zwrot w polityce pieniężnej o 180 stopni. Czy starczy mu determinacji?

Wczorajsza decyzja Fed była bardzo szeroko komunikowana i nie mogła być jakimkolwiek zaskoczeniem. Fed podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych i była to pierwsza podwyżka od grudnia 2018 roku. Nadal są one jednak bardzo niskie a Fed dopiero co zakończył dodruk pieniądza. Kluczowe będzie to, czy Fed wytrwa w zapowiedziach zmian, a te są daleko idące. Na ten moment komunikowane są podwyżki w zasadzie na każdym posiedzeniu tego roku. Co więcej, już od maja ma się rozpocząć ograniczanie bilansu, czyli odwrotność dodruku. W początkowej fazie będzie ono polegać na wstrzymaniu się od inwestowania środków, które bank centralny otrzymuje z portfela obligacji. Ten aspekt jest nawet ważniejszy niż podwyżki. Widać to choćby obecnie na rynku, który jest już „znudzony trudnościami” i ostatnie dwa dni pokazały jak euforycznie reaguje na jakiekolwiek dobre informacje. Nawet jastrzębi wydźwięk posiedzenia Fed nie był w stanie zmącić tych dobrych nastrojów. Tymczasem zmniejszanie bilansu to ograniczanie ilości pieniądza na rynku, a tym samym mniejsza chęć inwestycji w ryzykowne aktywa. Dlatego – pomimo wczorajszej reakcji rynku – posiedzenie należy uznać za mocno jastrzębie. Fed po okresie szaleństwa dodruku próbuje w krótkim okresie zrobić zwrot, ale nie będzie to proste. To jak próba zawrócenia titanica zmierzającego wprost na górę lodową inflacji.