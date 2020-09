Finowie będą się uczyć do 18. roku życia

Od jesieni 2021 r. w Finlandii zostanie wprowadzony obowiązek pobierania nauki do 18. roku życia.

Państwo pokryje koszty nauczania na szczeblu ponadpodstawowym, zapewnione zostaną też bezpłatne podręczniki dla uczniów. — Każdy młody człowiek będzie miał zapewniony dostęp do nauki przynajmniej na poziomie średnim — powiedziała Annika Saarikko, minister nauki i kultury. — Chcemy zapewnić trwałość państwa dobrobytu w perspektywie długoterminowej — powiedziała premier Sanna Marin, liderka Socjaldemokratycznej Partii Finlandii. Planowana reforma edukacji, o której wdrożenie zabiegali socjaldemokraci, będzie wprowadzana stopniowo. W budżecie na przyszły rok zarezerwowano na ten cel 22 mln EUR, do 2024 r. wydatki wzrosną do 130 mln EUR. Planując budżet na przyszły rok, położono też nacisk na reformę polityki zatrudnienia i działań urzędów pracy. Rząd zapowiedział nałożenie na osoby bezrobotne obowiązku poszukiwania pracy, a za brak aktywności będzie groził okres karencji, z czym wiązałoby się np. okresowe wstrzymanie wypłaty zasiłku. Na działanie urzędów pracy zarezerwowano 70 mln EUR. W lipcu bezrobotnych osób poszukujących pracy w zamieszkanej przez 5,5 mln osób Finlandii było prawie 390 tys. (o niemal 120 tys. więcej niż rok wcześniej). Przyczyną rosnącego bezrobocia są przede wszystkim zwolnienia czy większe redukcje w branżach związane z pandemią koronawirusa.