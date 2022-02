Firma Estee Lauder podniosła roczne prognozy

Po spadku przychodów, z którym Estee Lauder borykał się od początku pandemii, w ostatnich kwartałach trend zaczął się odwracać. Dzięki złagodzonym restrykcjom, konsumenci, którzy ponownie zaczęli wychodzić z domu, częściej sięgają po produkty kosmetyczne.

Producent La Mer spodziewa się, że sprzedaż netto jego produktów za cały 2022 rok wzrośnie od 13 do 16 proc. Skorygowany zysk wyniesie od 7,43 do 7,58 USD na akcję.

Firma podała, że ​​popyt na produkty do pielęgnacji skóry, perfum i włosów wzrósł do poziomu sprzed pandemii, ale mimo znacznego ożywienia sprzedaż produktów do makijażu nadal jest poniżej danych z 2019 roku.